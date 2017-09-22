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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Часы Certina – высокое качество год за годом
    Опубликовано: 2017-09-22 14:32:04

    Торговая марка Certina имеет более чем вековую историю, которая началась со скромной мастерской на территории города Генхен. Certina 1888 появились благодаря братьям Альфреду и Адольфу Куртам, которые начали с создания составляющих для часов, и продолжали развивать это направление.

    Особенности марки

    Уже в 1948 компания была зарегистрирована. Перевод названия компании звучит как «надежный», и это действительно так. Высокие качественные характеристики и надежность часовых механизмов бренда вне сомнений. Знаменитость часы получили, в том числе, благодаря системе DS. Это придает изделием прочность.

    Каждая модель с DS системой отличаются:

    - защитой от воды в пределах 100 м;

    - ограждение механической начинки от ударов;

    - плотное стекло, защищенное от появления царапин.

    Модели компании сохраняют первоначальные внешние характеристики долгие годы. Компания также имеет большую заинтересованность к спорту, и реализует выпуск часов для каскадеров, аквалангистов и так далее.

    С самого начала брендовая продукция воплощает высокую точность, надежность и новаторские идеи, престиж бренда высок. Часы Certin – достойный аксессуар для любых событий или повседневного применения, они привлекательно выглядят снаружи, и не менее хороши по качеству и внутреннему наполнению.

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