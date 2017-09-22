Часы Certina – высокое качество год за годом

Торговая марка Certina имеет более чем вековую историю, которая началась со скромной мастерской на территории города Генхен. Certina 1888 появились благодаря братьям Альфреду и Адольфу Куртам, которые начали с создания составляющих для часов, и продолжали развивать это направление.

Особенности марки

Уже в 1948 компания была зарегистрирована. Перевод названия компании звучит как «надежный», и это действительно так. Высокие качественные характеристики и надежность часовых механизмов бренда вне сомнений. Знаменитость часы получили, в том числе, благодаря системе DS. Это придает изделием прочность.

Каждая модель с DS системой отличаются:

- защитой от воды в пределах 100 м;

- ограждение механической начинки от ударов;

- плотное стекло, защищенное от появления царапин.

Модели компании сохраняют первоначальные внешние характеристики долгие годы. Компания также имеет большую заинтересованность к спорту, и реализует выпуск часов для каскадеров, аквалангистов и так далее.

С самого начала брендовая продукция воплощает высокую точность, надежность и новаторские идеи, престиж бренда высок. Часы Certin – достойный аксессуар для любых событий или повседневного применения, они привлекательно выглядят снаружи, и не менее хороши по качеству и внутреннему наполнению.