Курящие подростки рискуют потолстеть

Ученые считают, что риск появления лишнего веса является более эффективным методом убеждения для подростков в борьбе с курением, чем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Финские исследователи обнаружили, что курение в подростковом возрасте приводит к ожирению в будущем среди мужчин и женщин. У девушек, которые ежедневно выкурили около 10 сигарет, талия была на 3-4 сантиметра больше, чем у некурящих. Курение также вызывало психологические проблемы у женщин. Курящие девочки-подростки подвергаются риску стать полными в 2 раза больше, чем те, которые не курили.

Долгосрочное исследование охватило 4300 близнецов, рожденных между 1975 и 1979 годами. Приблизительно 50% мужчин и женщин никогда не курили, и 12 % курили в подростковом возрасте. Около 24 % мужчин и 11% женщин страдали от избыточного веса еще в возрасте 20 лет.

Доктор Суома Саарни из университета Хельсинки, как автор исследования, заявила, что курение в юности предрасполагает к появлению жировых отложений в области талии, независимой от массы тела, других привычек и наследственных факторов. У заядлых подростков-курильщиков окружность талии была больше, чем у некурящих, даже при одинаковом индексе массы тела.

Ученые считают, что результат исследования является весомым фактором для пропаганды здорового образа жизни среди подростков.

sportzal.com