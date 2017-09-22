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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кофе сильней действует на мужчин
    Опубликовано: 2017-09-22 16:44:21
    Ученые из Университета Барселоны обнаружили прямую зависимость влияния кофе от пола.

    В ходе исследования 668 абсолютно здоровым добровольцам было предложено выпить сначала кофе с кофеином, а затем кофе без кофеина, сообщает ВВС.

    Чашечка эспрессо (100 мг), который испытуемые выпили вначале, оказала тонизирующий эффект уже через 10 минут. При этом чтобы достичь максимальной концентрации кофеина в крови, организму человека понадобилось 45 минут. А половина участников исследования начали проявлять активность уже в течение нескольких первых минут, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Похожее воздействие продемонстрировал и кофе «без кофеина», содержащий всего 5 мг этого вещества. Однако в обоих случаях ученые отметили наиболее быстрое достижение эффекта у мужчин, нежели у представительниц женского пола.

    «Возбуждающий эффект кофеина был доказан многими исследованиями, но ни одно из них не рассматривало зависимость этого эффекта от пола человека», — говорит ведущая исследование профессор Ана Адан из Британской диетологической организации.

    «Это исследование позволяет взглянуть на то, как влияние различной еды и добавок может отличаться в зависимости от пола. Изучение этого взаимодействия дает все больше и больше результатов, и мы видим, как наши генетические данные влияют на наши потребности в определенной пище и питательных веществах и как наше тело на них реагирует. В будущем это позволит ученым сформулировать диетические рекомендации, основанные на генетических данных, возрасте и массе тела», — добавляет она.

    sportzal.com

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