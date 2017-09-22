Многим родителям не нравится, что их дети предпочитают бегать по улице, вместо того, чтобы учить уроки. Но игры на свежем воздухе очень полезны для здоровья детей в целом, и для зрения в частности.
Австралийские ученые обнаружили связь между играми на свежем воздухе и близорукостью или миопией. Чем больше ребенок проводит времени, играя на улице, тем меньше вероятность развития у него миопии.
Существуют разные причины развития близорукости, одной из главных считается генетическая предрасположенность, но и ежедневная деятельность также имеет большое значение.
Если ребенок проводит много времени за книгами или компьютером и при этом почти не играет на улице, то у него намного больше вероятность испортить зрение.
Игры на свежем воздухе - очень важный фактор для хорошего зрения, помогающий сохранить здоровье без финансовых затрат, и приносящий огромное удовольствие
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Зрение портиться, если ребенок мало времени проводит на свежем воздухе
Опубликовано: 2017-09-22 11:24:01
Многим родителям не нравится, что их дети предпочитают бегать по улице, вместо того, чтобы учить уроки. Но игры на свежем воздухе очень полезны для здоровья детей в целом, и для зрения в частности.
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