Зрение портиться, если ребенок мало времени проводит на свежем воздухе Опубликовано: Многим родителям не нравится, что их дети предпочитают бегать по улице, вместо того, чтобы учить уроки. Но игры на свежем воздухе очень полезны для здоровья детей в целом, и для зрения в частности.



Австралийские ученые обнаружили связь между играми на свежем воздухе и близорукостью или миопией. Чем больше ребенок проводит времени, играя на улице, тем меньше вероятность развития у него миопии.



Существуют разные причины развития близорукости, одной из главных считается генетическая предрасположенность, но и ежедневная деятельность также имеет большое значение.



Если ребенок проводит много времени за книгами или компьютером и при этом почти не играет на улице, то у него намного больше вероятность испортить зрение.



Игры на свежем воздухе - очень важный фактор для хорошего зрения, помогающий сохранить здоровье без финансовых затрат, и приносящий огромное удовольствие health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

