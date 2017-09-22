Будущим мамам нельзя употреблять кофе Опубликовано: По словам датских специалистов, беременным женщинам нельзя пить кофе. Во время беременности женщинам особенно противопоказаны все вредные привычки: курение, употребления алкоголя в любом количестве. Теперь к этим привычкам может добавиться еще одна – употребления кофе. Беременность - серьёзный период для женщины, ведь она не только ждёт малыша, но представляет с ним единое целое. Поэтому все вредные привычки могут сказаться на здоровье ребенка.



Ученые провели наблюдение за 90 000 женщин, кроме употребления кофе учитывались и другие вредные привычки. В результате исследования выяснилось, что 55,4% женщин совсем не употребляют кофе во время беременности. 31,4% женщин выпивают ежедневно от 2 до 3 чашечек кофе, и подвергаются риску прерывания беременности на 3%. Около 13% беременных признались, что они выпивают от 4 до 7 чашек кофе в день, и в этой группе риск спонтанного прерывания беременности составил 33%.



Тем самым ученые на основании статистических данных доказали, что кофе крайне вредно для беременных. К слову, были и такие будущие мамы, которые выпивали более 8 чашек кофе в день, у них уровень риска преждевременного прерывания беременности около 59%. Сейчас ученые пытаются выяснить, какой же компонент кофе вреден, как оказалось, это не кофеин health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

