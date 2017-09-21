Дети должны писать от руки, так как это развивает мозг лучше, чем набор текста Опубликовано: Дети должны писать от руки, так как это развивает мозг лучше, чем набор текста на компьютереЛет через 10-15 письмо от руки окончательно отойдет в область преданий, и все дети будут с младых ногтей бодро стучать по клавиатуре компьютеров. Такая очевидная и близкая перспектива не радует португальских невропатологов. Не отрицая ценность и необходимость компьютерной грамоты, они убеждены, что дети должны больше писать от руки, так как это развивает мозг лучше, чем набор текста на клавиатуре, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



"В школьные годы письмо от руки помогает развивать теменную долю головного

мозга, которая может совершенствоваться только в детском возрасте, так как в

дальнейшем теряет эластичность", - отметил директор Института медицинских наук

столичного Католического университета Каштру Калдаш. - Именно эта область

отвечает за взаимодействие между зрением и двигательной активностью, что важно

для выполнения самых разных действий".







Сотрудник Института мозга человека Жоау Анаклету напомнил, что всем детям,

начиная с дошкольного возраста, необходимо развивать двигательные функции, чему

очень помогает письмо. "Важно, чтобы они научились работать руками точно и

скоординировано, а этому способствует овладение искусством письма и рисование",

- подчеркнул он.







Ученые отнюдь не выступают за то, чтобы запретить в начальной школе компьютеры.

"Использование компьютеров в школе помогает развивать мозг и стимулирует

учеников к поглощению большего количества информации", - считает психолог София

Валадареш. "Учебные заведения, наряду с письмом от руки, могут преподавать и

компьютерный метод", - согласен с ней глава Института разума Нелсон Лима.







Вместе с тем, полагает он, нужно подходить к использованию современной техники

осторожно. "Проблема электронных устройств в том, что они слишком облегчают

жизнь школьников. Например, в них есть встроенная проверка орфографии", - сказал

Лима. Проведенные институтом исследования выявили тревожные симптомы, продолжил

он. "К сожалению, школьники, в основном, используют компьютеры для развлечений,

а не для учебы, - констатировал ученый. - Это ведет к тому, что современные

ученики зачастую испытывают трудности, когда им приходится сосредоточиваться".







С коллегой согласен Жоау Анаклету. "Письмо от руки требует большего времени и

большей концентрации, - отметил он. - Это приводит к тому, что ученик лучше

осознает и усваивает материал". Исследователь уверен, что "чрезмерное

использование клавиатуры может привести к потере способности писать от руки и,

как следствие, к потере некоторых умственных способностей".



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