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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дети должны писать от руки, так как это развивает мозг лучше, чем набор текста
    Опубликовано: 2017-09-21 13:44:28

    Дети должны писать от руки, так как это развивает мозг лучше, чем набор текста на компьютереЛет через 10-15 письмо от руки окончательно отойдет в область преданий, и все дети будут с младых ногтей бодро стучать по клавиатуре компьютеров. Такая очевидная и близкая перспектива не радует португальских невропатологов. Не отрицая ценность и необходимость компьютерной грамоты, они убеждены, что дети должны больше писать от руки, так как это развивает мозг лучше, чем набор текста на клавиатуре, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    "В школьные годы письмо от руки помогает развивать теменную долю головного
    мозга, которая может совершенствоваться только в детском возрасте, так как в
    дальнейшем теряет эластичность", - отметил директор Института медицинских наук
    столичного Католического университета Каштру Калдаш. - Именно эта область
    отвечает за взаимодействие между зрением и двигательной активностью, что важно
    для выполнения самых разных действий".



    Сотрудник Института мозга человека Жоау Анаклету напомнил, что всем детям,
    начиная с дошкольного возраста, необходимо развивать двигательные функции, чему
    очень помогает письмо. "Важно, чтобы они научились работать руками точно и
    скоординировано, а этому способствует овладение искусством письма и рисование",
    - подчеркнул он.



    Ученые отнюдь не выступают за то, чтобы запретить в начальной школе компьютеры.
    "Использование компьютеров в школе помогает развивать мозг и стимулирует
    учеников к поглощению большего количества информации", - считает психолог София
    Валадареш. "Учебные заведения, наряду с письмом от руки, могут преподавать и
    компьютерный метод", - согласен с ней глава Института разума Нелсон Лима.



    Вместе с тем, полагает он, нужно подходить к использованию современной техники
    осторожно. "Проблема электронных устройств в том, что они слишком облегчают
    жизнь школьников. Например, в них есть встроенная проверка орфографии", - сказал
    Лима. Проведенные институтом исследования выявили тревожные симптомы, продолжил
    он. "К сожалению, школьники, в основном, используют компьютеры для развлечений,
    а не для учебы, - констатировал ученый. - Это ведет к тому, что современные
    ученики зачастую испытывают трудности, когда им приходится сосредоточиваться".



    С коллегой согласен Жоау Анаклету. "Письмо от руки требует большего времени и
    большей концентрации, - отметил он. - Это приводит к тому, что ученик лучше
    осознает и усваивает материал". Исследователь уверен, что "чрезмерное
    использование клавиатуры может привести к потере способности писать от руки и,
    как следствие, к потере некоторых умственных способностей".

    health.sumy.ua

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