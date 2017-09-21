Овсяные хлопья — это не только каша

Овсяная крупа имеет высокую питательную ценность, химический состав овсянки включает все наиважнейшие для здоровья компоненты: калий, магний, фосфор, хром, железо, марганец, йод, фтор и многие другие. Овсянка нормализует свертываемость крови, помогает работе кишечника, контролирует усвоение жира организмом. Зерна овсянки, даже размельченные, действуют как своеобразный скраб для кишечника, счищая с его стенок весь «мусор», выводя все шлаки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Сытная, полезная и недорогая овсянка — излюбленный завтрак во всем мире. В настоящее время из овсяной крупы производят тонкие овсяные хлопья, которые готовятся в считанные минуты. Используют эти хлопья не только для каш и добавления в мюсли. Они отлично подходят для множества блюд. Попробуйте испечь овсяное печенье/пирог или перед тем, как жарить на гриле, обваляйте в овсяных хлопьях форель или скумбрию.

Для приготовления овсяной каши рассчитывайте по 30 гр овсяных хлопьев на человека. Положите их на дно кастрюли с сахаром и щепоткой соли, залейте 230 мл молока или смеси молока с водой, и готовьте на медленном огне, помешивая, пока хлопья не впитали все молоко. Не давайте каше закипеть или стать слишком сухой.

В кашу можно добавить ложку любого варенья, тертое яблоко или грушу, порезанный банан, сок половины апельсина или лимона, тертую морковь, горсть любых ягод. А если заправить кашу взбитыми сливками или столовой ложкой меда или патоки…

Что еще можно приготовить из овсянки?

Кранначан

4 ст л овсяных хлопьев подсушить в духовке около 5-10 мин. Взбить 275 мл сливок. В блендере сделать пюре из 110 гр малины. В миске смешать хлопья, 1 ст л виски, 50 гр сахара и взбитые сливки. Укладывать слоями в высокие бокалы малину и сливки с геркулесом. Украсить малиной и сразу же подавать.

Оладьи из овсяных хлопьев

3 стакана овсяных хлопьев залить половиной литpа кипящего молока и дать набухнуть. Чеpез 10 минут добавить немного соды, 2 взбитых яйца, 1 яблоко, наpезанное тонкими ломтиками, сахаp и соль по вкусу; перемешать. Ложкой класть тесто на сковороду и пожаpить оладьи. Подавать со сметаной, сахаpом, коpицей.

Ирландский суп с геркулесом и луком-пореем

Мелко порезать 3 пера лука-порея. Довести до кипения 1 л бульона с луком. Добавить 1 лавровый лист, соль и перец по вкусу. Снизить огонь и варить 20 мин. В кипящий бульон добавить 4 ст л овсяных хлопьев быстрого приготовления и готовить еще 5 мин, постоянно помешивая. Добавить 150 мл сливок, разогреть, не доводя до кипения, и сразу подавать.

Овсяные палочки с сыром

Соединить 75 гр муки, ½ ч л порошка горчицы, 50 гр геркулеса, соль и перец в миске. Втереть 75 гр масла. Добавить 50 гр тертого сыра Чеддер и замесить густое тесто, добавив 3 ст л молока. Раскатать и вырезать из теста 15-20 полосок. Положить на противень и запечь в течение 10-12 мин при 220 гр С.

Овсяная каша с яблоком и корицей

Соединить 150 гр овсяных хлопьев быстрого приготовления в кастрюле с 400 мл яблочного сока, 400 мл молока и 50 гр коричневого сахара. Довести до кипения и варить 5-6 мин, периодически помешивая. Добавить ½ чайной ложки корицы, 70 мл сливок, 50 гр изюма и два тертых яблока (1 зеленое и 1 красное). Сразу же подавать, украсив порезанным яблоком.

Грушевый пирог с крошкой

На дно невысокой керамической формы положить две банки (по 410 гр) консервированных груш в соке, порезанных на четвертинки. Посыпать 150 гр малины (размороженной). Сверху натереть ½ ч л лимонной цедры и выдавить 2 ст л лимонного сока. Побрызгать 1 ст л кленового сиропа. В миске соединить 100 гр геркулеса с 50 гр молотого миндаля и втереть 50 гр сливочного масла, чтобы получилась крошка, добавить 2 ст л кленового сиропа. Посыпать получившимся тестом фрукты и запечь при 200 гр С в течение 20-25 мин.

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