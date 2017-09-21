В 2018 году Мининфраструктуры введет онлайн-мониторинг строительства и ремонта дорог - Омелян Опубликовано: В следующем году Министерство инфраструктуры введет систему онлайн-мониторинга строительства и ремонта дорог. Об этом в эфире "5 канала" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"С конца года мы начнем пилотный вариант, а в следующем году уже полноценный, я надеюсь не только по государственным дорогам, но и по местным, онлайн-мониторинг строек. То есть будут установлены камеры, каждый человек, если будет желание, будет видеть, что конкретно делает техника на том или ином участке или она вообще там присутствует", - сказал он.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявил, что уже в этом году взлетную полосу международного аэропорта "Одесса" будет отремонтировано, а в следующем году самолеты из него смогут летать во все города Европы. Валентина Мартынюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

