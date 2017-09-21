Кисломолочные продукты, их качество и влияние на здоровье человека

В настоящее время препараты и продукты, созданные с использованием молочнокислых бактерий и бифидобактерий, рассматриваются в качестве основы функционального питания человека и способствуют профилактике ряда заболеваний.

Положительный эффект достигается как путем введения живых клеток лактобактерий непосредственно в организм человека (так называемые пробиотики) так и путем использования, этих микроорганизмов в составе заквасок при получении продуктов питания, в том числе на основе молока.

Оздоравливающий эффект в значительной степени обусловлен биологически ценными свойствами специально подобранных для этих целей культур молочнокислых бактерий и бифидобактерий.

Научные подходы к оздоровлению организма человека, к его активной жизнедеятельности, основанные на массовом использовании кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами, являются новым перспективным направлением в медицине и в нутрициологии, как ее составной части. Эти вопросы стали стратегией многих зарубежных исследователей и фирм, т.к. позволяют в значительной степени стабилизировать состояние здоровья населения. По данным японских исследователей, использование молочнокислых бактерий и бифидобактерий в составе пробиотических препаратов и в продуктах функционального питания уже в начале XXI века наполовину вытеснит существующий рынок химических лекарственных препаратов и тем самым даст возможность решить проблему здоровой микробной экологии человека.

Вместе с тем, вопросы влияния алиментарного (пищевого) фактора (как пробиопротектора) на состав нормальной микрофлоры является предметом научных дискуссий. Это во многом связано с тем, что за рубежом в настоящее время широкую популярность приобретают пробиотики и биодобавки, в составе которых несколько видов микроорганизмов, принадлежащих не только к лактобактериям и бифидобактериям, но и к другим, не традиционным, видам бактерий. Состав таких композиций обосновывается исследователями разноплановым положительным действием на здоровье людей. Они в основном сводятся к следующему: главное — это безопасность штаммов, предназначенных для введения в состав пробиотиков и биодобавок; наличие антагонистических свойств к конкурентной, в том числе патогенной и условно-патогенной микрофлоре; устойчивость к антибиотикам, наиболее интенсивно используемым в антибиотикотерапии; способность пробиотических микроорганизмов активно усваивать широкий спектр нутриентов, которые присутствуют в пищеварительном тракте в результате биохимических процессов переваривания пищи в организме человека; наличие адгезивной активности по отношению к клеткам эпителия пищеварительного тракта человека; более высокая по сравнению с комменсальной микрофлорой удельная скорость роста пробиотических и заквасочных культур, позволяющая им быстрее освоить питательный субстрат, и, следовательно, увеличить продуктивность клеток пробиотических штаммов в готовом продукте.

Постоянное присутствие в пищеварительном тракте достаточного количества живых клеток пробиотического продукта, прикрепившихся к его стенке, предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов в эпителиальные клетки кишечника. Важно также, что пробиотические микроорганизмы создают неблагоприятную для патогенов рН среды, «завоевывая» данную микроэконишу. Тем самым, нивелируется дисбаланс микрофлоры, который был нарушен при дисбиозах. При создании пробиотических продуктов должны также отбираться штаммы, испытанные на симбиотичность. Кроме того очень важно, чтобы пробиотические культуры дополняли друг друга по биологической активности, проявляя эффект синергизма в продукте.

На основании всего вышеизложенного несомненно, что в настоящее время «золотым стандартом» в биотерапии и профилактике нарушений микробиоценоза различных биотопов организма человека является применение пробиотиков и продуктов функционального питания, регулирующих нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Именно пробиотические продукты эффективны для восстановления баланса нормофлоры. Они служат важным и необходимым инструментом защиты организма при воздействии неблагоприятных экологических условий, нарушениях обмена веществ, после гормональной, лучевой и антибактериальной терапии, при острых и хронических заболеваниях и дисфункциях пищеварительной системы, вызванных стрессами, несбалансированным питанием.

В настоящее время установлено, что сбалансированное питание необходимо не только для гармоничного роста и нормального функционального состояния организма, но и в полной мере для поддержания микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, способствующего резистентности организма человека к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Исследованиями, проведенными в Институте микробиологии и вирусологии НАН Украины, было четко установлено, что показатели здорового микробного ценоза пищеварительной системы находятся в тесной корреляции с особенностями питания людей различных возрастных групп. Состав питательного рациона, в котором преобладают молочные и растительные продукты, лишен факторов риска, создающих предпосылки для развития дисбактериозов различной этиологии. Это четко проявилось при изучении микробиоценоза кишечника людей в районах с высоким уровнем долголетия, сбалансированность питания которых служит эталоном нормального микробного ценоза. Учитывая тот факт, что исследования проводились в экологически чистых регионах — высокогорных селах — полученные результаты можно считать «стандартными» и стабильными для здорового организма человека.

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