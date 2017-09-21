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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Польза компьютера для ребенка
    Опубликовано: 2017-09-21 11:44:55

    Компьютер – это уже давно не роскошь, а средство познания мира и кладезь информации. Ребенку два года, а он лезет на ручки к папе и с радостью смотрит на монитор. Оттащить ребенка от компьютера крайне сложно. Приходится создать папку в Paint, и малыш начинает создавать свои первые картинки. Обучение и воспитание детей со временем приведет к тому, что у малыша появятся новые забавы и игры. Сначала ребенок рисует зверюшек, когда станет старше и будет уверенным в себе пользователем компьютера, начнет играть в игры. Следующим этапом познания компьютера станет Интернет.


    Средства СМИ пестрят статьями на тему вреда компьютера, якобы он провоцирует развитие опухолей, ухудшает зрение и даже зомбирует, при этом вызывая у ребенка зависимость. Поэтому воспитание детей чаще всего основывается на том, чтобы запретить ребенку пользоваться компьютером. Все же выбрасывать компьютер спешить не стоит, нужно разобраться в каком все-таки возрасте ребенка можно допустить к компьютеру? Как правильно подойти к вопросу компьютер и ребенок? Воспитание детей родителями в первую очередь должно быть направлено на то чтобы ребенок сначала освоился в обычном возрасте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    И поэтому до трех лет ему за компьютером делать вовсе нечего. Весь необходимый набор знаний ребенок может получить в таком возрасте и без компьютера. Лучше всего если в доме есть компьютер и родители часто пользуются им, ребенка необходимо научиться пользоваться им ближе к возрасту 7 лет, время проведенное малышом за компьютером должно целенаправленно быть ограничено родителями, не более двух часов в сутки. Исключение составляют мультфильмы, которые ребенок с удовольствием посмотрит на хорошем мониторе компьютера

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