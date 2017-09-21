Лечение аменореи: советы Опубликовано: Лечение больных первичной аменореей должно быть комплексным, этапным, этиологическим, индивидуальным и патогенетически обоснованным. Цель гормональной терапии при лечении первичной аменореи — имитировать по возможности гормональный гомеостаз в соответствии с возрастом больной.







Лечение проводят под контролем тестов функциональной диагностики, определения экскреции гормонов в моче и их содержания в плазме крови. Начинать терапию необходимо как можно раньше и с малых доз эстрогенов (во избежание гиперэстрогении). Существует несколько схем, осуществляемых поэтапно.







Схема № 1







1-й этап (подготовительный), его цель — подготовить половую систему к последующей циклической гормонотерапии. Варианты эстрогенотерапии: а) введение димэстрола — по 1 мл 0,6%-ного раствора внутримышечно 1 раз в 3—4 недели в течение 4—8 месяцев; по 2 мл 0,6%-ного раствора внутримышечно однократно с повторением через 30 дней; б) подсадка таблеток эстрадиола — 20 мг с повторением через 40—80 дней; в) введение эстрадиола дипропионата — по 1 мл 0,1%-ного раствора через 2 дня внутримышечно курсами по 20 дней, перерыв — 10 дней, длительность —3 месяца.







2-й этап (циклическая гормонотерапия). Применяют несколько методик гормонотерапии: а) на 1, 2, 3, 5, 7-й дни цикла вводят по 10 тыс. ЕД фолликулина или 1 мл 0,1%-ного р-ра эстрадиола дипропионата; б) на 9, 11, 13-й дни цикла вводят 10 тыс. ЕД эстрогенов в сочетании с 1%-ным р-ром прогестерона 1 мл внутримышечно в одном шприце; в) на 5—21-й дни цикла вводят по 1 мл прогестерона внутримышечно. При отсутствии месячных через 10 дней приступают к новому курсу. В случае появления менструаций проводят следующий этап лечения.







3-й этап. Включает три курса гормонотерапии: на 4, 6, 8, 10, 12-й дни цикла назначают 10 тыс. ЕД фолликулина; на 14, 16, 18-й дни цикла — 10 тыс. ЕД фолликулина и 1 мл 1%-ного раствора прогестерона в одном шприце, на 20—25-й дни цикла — внутримышечно по 1 мл 1%-ного раствора прогестерона.







4-й этап. На 10, 12-й дни цикла — эстрогены, на 14, 16, 18-й дни — сочетание эстрогенов и прогестерона и на 21—23-й дни цикла — внутримышечно 30 мл 1%-ного раствора прогестерона.







Схема № 2







1-й этап. Вводят эстрогены по 10 тыс. ЕД ежедневно или через день в течение 1—2 месяцев; синэстрол — по 1 мг 2 раза в день или 0,1%-й раствор по 1 мл вводят внутримышечно ежедневно в течение 4—6 недель; эстрадиола дипропионат — 0,1%-й раствор по 1 мл внутримышечно в течение 1—2 месяцев. Прогестерон вводят по 1 мл 1%-го раствора внутримышечно в течение 6— 8 дней после подготовки эстрогенами.







2-й этап. Назначают микрофоллин — по 0,005 мг внутрь ежедневно с 5-го по 24-й день цикла и норколут — по 1 таб внутрь с 16-го по 25-й день цикла.







3-й этап. Применяют микрофоллин по 1 таб (0,05 мг) с 5-го по 24-й день цикла.







4-й этап. Используют синтетические прогестины (норколут) — по 1 таб с 16-го по 25-й день цикла.







Схема № 3







Назначают микрофоллин — по 0,01 мг 2 раза в день внутрь в течение 3—4 недель, затем гестагены (5—10 мг в сутки) в течение 6—8 дней. Курс лечения повторяют 5—6 раз.







При вторичной аменорее для определения уровня поражений и выработки соответствующей лечебной тактики необходимо провести ряд гормональных диагностических проб.







Выделяют три группы проб:







пробы на стимуляцию;







пробы на подавление, направленные на выявление центрального или периферического генеза заболевания;







пробы на избирательность действия гормона — разновидности проб на стимуляцию, показаны для решения вопроса о том, какая именно периферическая эндокринная железа поражена. Проводят пробы с прогестероном, с эстрогенами и прогестероном, с эстрогенами с гонадотропинами, с синтетическими прогестинами, с кломифеном, дексаметазоном.







Если показатели дисфункции усиливаются (проба положительная), это означает нарушение той эндокринной железы, деятельность которой стимулируется введенным гормоном. Отсутствие изменений (проба отрицательная) указывает на иной генез заболевания.







Проба с прогестероном







Методика: вводят внутримышечно 10—20 мг/в сутки прогестерона в течение 3—5 дней или 125 мг 17-оксипрогестерона — капроната (17-ОПК) внутримышечно, или назначают норколут 10 мг в сутки внутрь в течение 5 дней.







Оценка: положительная реакция — при нерезко выраженной недостаточности яичников, отрицательная — при маточной, гипоталамо-гипофизарной, яичниковой аменорее.







Проба с эстрогенами и прогестероном







Методика: в течение 10—14 дней назначают эстрогены (фолликулин 20 тыс. ЕД, эстрон 2 мг, синэстрол 2 таб) ежедневно. Затем в течение 3—5 дней вводят прогестерон —по 10—20 мг в сутки.







Оценка: положительная проба (появление кровотечения) свидетельствует о гипофункции яичников, отрицательная —указывает на маточную форму аменорен.







Проба с эстрогенами







Методика: назначают в течение 8—10 дней 2 мг эстрона (2 таб микрофоллина).







Оценка: положительная проба (кровотечения) свидетельствуют об эстрогенной недостаточности, отрицательная — о нарушении рецепции эндометрия.







Проба с гонадотропинами







Методика: вводят по 1,5 тыс. ЕД внутримышечно хориогонина в течение 3—5 дней ежедневно; назначают пергонал — по 5 тыс. ЕД внутримышечно ежедневно в течение 6—10 дней.







Оценка: положительная проба — при гипоталамо-гипофизарной аменорее, отрицательная — при яичниковой. health.sumy.ua

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