  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Южная Корея выделила $8 млн на гуманитарную помощь КНДР
    Опубликовано: 2017-09-21 13:30:51

    Предназначенные для детей и беременных женщин средства пойдут в Северную Корею через подотчетные ООН организации.

    Южная Корея выделит $8 млн на гуманитарную помощь КНДР, чтобы поддержать жителей тоталитарного государства на севере Корейского полуострова "независимо от политической ситуации". Об этом со ссылкой на чиновников в Сеуле пишет агентство Yonhap.

    Южнокорейское правительство направит через миссии ООН средства на поддержку беременных женщин и детей в Северной Корее, утверждая, что им грозит "серьезный гуманитарный кризис". Впервые с декабря 2015 года помощь с Юга пойдет по каналам ООН.

    Решение принято на фоне обеспокоенности Запада и его союзников в регионе, что гуманитарная помощь Сеула может подорвать попытки международного сообщества оказывать санкционное давление на КНДР за ее ракетно-ядерную программу, отмечает источник.

    "Правительство определит сроки и объемы поставок с учетом нынешнего состояния межкорейских отношений", - сообщили в Сеуле, акцентировав внимание на том, что оказание такой помощи КНДР должно проводиться независимо от политических соображений.

    По данным ООН, около 72% из 24,9 млн северокорейцев, в том числе 1,3 млн детей в возрасте до 5 лет и беременных женщин, страдают от недоедания.

    3 сентября 2017 года КНДР испытала якобы не "классическую" ядерную бомбу, а водородную (термоядерную). Спустя неделю в ООН проголосовали за новые санкции против Северной Кореи, которые предусматривают полный запрет на экспорт текстиля, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. КНДР пригрозила, что санкции только ускорят ядерную программу.

    Первоначальный вариант проекта резолюции ООН предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти для КНДР и замораживание активов северокорейского диктатора Ким Чен Ына за границей.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.