Южная Корея выделила $8 млн на гуманитарную помощь КНДР

Предназначенные для детей и беременных женщин средства пойдут в Северную Корею через подотчетные ООН организации.

Южная Корея выделит $8 млн на гуманитарную помощь КНДР, чтобы поддержать жителей тоталитарного государства на севере Корейского полуострова "независимо от политической ситуации". Об этом со ссылкой на чиновников в Сеуле пишет агентство Yonhap.

Южнокорейское правительство направит через миссии ООН средства на поддержку беременных женщин и детей в Северной Корее, утверждая, что им грозит "серьезный гуманитарный кризис". Впервые с декабря 2015 года помощь с Юга пойдет по каналам ООН.

Решение принято на фоне обеспокоенности Запада и его союзников в регионе, что гуманитарная помощь Сеула может подорвать попытки международного сообщества оказывать санкционное давление на КНДР за ее ракетно-ядерную программу, отмечает источник.

"Правительство определит сроки и объемы поставок с учетом нынешнего состояния межкорейских отношений", - сообщили в Сеуле, акцентировав внимание на том, что оказание такой помощи КНДР должно проводиться независимо от политических соображений.

По данным ООН, около 72% из 24,9 млн северокорейцев, в том числе 1,3 млн детей в возрасте до 5 лет и беременных женщин, страдают от недоедания.

3 сентября 2017 года КНДР испытала якобы не "классическую" ядерную бомбу, а водородную (термоядерную). Спустя неделю в ООН проголосовали за новые санкции против Северной Кореи, которые предусматривают полный запрет на экспорт текстиля, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. КНДР пригрозила, что санкции только ускорят ядерную программу.

Первоначальный вариант проекта резолюции ООН предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти для КНДР и замораживание активов северокорейского диктатора Ким Чен Ына за границей.

ЛIГАБiзнесIнформ