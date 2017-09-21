Методы обследования бесплодной пары Опубликовано: Медицинское обследование при бесплодии обязательно как для мужчины, так и для женщины.







Что включает обследование мужчины?



Обследование мужчины обычно состоит из микроскопического, макроскопического, физического и химического исследования семени (спермограмма); клинических (анализ крови и мочи) и бактериологических (анализ секрета предстательной железы, содержимого семенных пузырьков) анализов; тестов на генетическую патологию, определения уровня гормонов.







Что включает обследование женщины?



Обследование проводится с одновременным диагностированием возможной врожденной и приобретенной патологии мужских половых органов; общих тяжелых, истощающих организм заболеваний (к примеру, диабета), воспалительных заболеваний органов мочеполовой и других систем.







Что включает обследование женщины?



Обследование женщины включает: гинекологический осмотр; обследование организма и выявление общих заболеваний, угнетающих репродуктивную функцию; проведение клинических и бактериологических анализов (флора влагалища); обследование на предмет выявления воспалительных и опухолевых заболеваний женской половой сферы; определение уровня гормонов; тесты на наличие антител к сперматозоидам; ультрасонографию органов малого таза; гистеросальпингографию (радиографию шейки и полости матки, яичников), в отдельных случаях используется также проводимое в условиях стационара обследование с использованием лапароскопии.



Очень информативны для специалистов при обследовании женщины выше приведенные методики определения полноценности менструального цикла и наиболее благоприятного периода для зачатия — температурный метод, методы Биллингса и Рютцера.







Какие обследования проводятся обоими супругами?



Супружеская пара в обязательном и первоочередном порядке сдает анализы, на "предмет выявления инфекций, передающихся половым путем.



Одним из основных методов обследования бесплодной пары является тест Гюнера, при котором изучается поведение сперматозоидов в шеечной слизи женщины. Тест делают в период овуляций женщины, через 2—12 часов после полового сношения, которое произошло как минимум после трехдневного полового воздержания. Обследование на предмет бесплодия имеет поэтапный характер — это значит, врач последовательно направляет на все новые и более углубленные медицинские обследования до наступления момента установления диагноза, следствием которого стало бесплодие.



Проходя обследование по поводу бесплодия, необходимо предоставить врачу в хронологическом порядке результаты всех предыдущих медицинских обследований, даже давно проведенных. Необходимо также сделать записи обо всех видах лечения, которые проводились в связи с бесплодием. Такое «досье» имеет очень большое значение, если придется обратиться к другому специалисту health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

