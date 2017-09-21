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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что необходимо знать о выделениях из молочных желез
    Опубликовано: 2017-09-21 09:04:22

    Выделения могут истекать из одного или обоих сосков. Чаще всего женщина может обнаружить выделения при надавливании на сосок во время самообследования.

    Нормальное явление — выделение молозива во время беременности, как и на протяжении недель, месяцев после родов, даже в том случае, если женщина не кормит грудью, особенно если оно возникает из-за давления на соски. После этого периода лактация (выделение молока) связана с нарушением выработки гормона гипофиза — пролактина. Такое нарушение может быть спровоцировано приемом некоторых успокоительных препаратов, в более редких случаях оно бывает следствием доброкачественной опухоли гипофиза.

    Прозрачные, а тем более кровянистые выделения из молочных желез являются поводом для немедленного обращения к врачу. Такие выделения могут свидетельствовать о наличии как доброкачественных новообразований — мастопатии, так и рака молочной железы

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