Что необходимо знать о выделениях из молочных желез Опубликовано: Выделения могут истекать из одного или обоих сосков. Чаще всего женщина может обнаружить выделения при надавливании на сосок во время самообследования.



Нормальное явление — выделение молозива во время беременности, как и на протяжении недель, месяцев после родов, даже в том случае, если женщина не кормит грудью, особенно если оно возникает из-за давления на соски. После этого периода лактация (выделение молока) связана с нарушением выработки гормона гипофиза — пролактина. Такое нарушение может быть спровоцировано приемом некоторых успокоительных препаратов, в более редких случаях оно бывает следствием доброкачественной опухоли гипофиза.



Прозрачные, а тем более кровянистые выделения из молочных желез являются поводом для немедленного обращения к врачу. Такие выделения могут свидетельствовать о наличии как доброкачественных новообразований — мастопатии, так и рака молочной железы health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

