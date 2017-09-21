США назвали условия предоставления Украине $500 млн на оборону

Сенатор от Республиканской партии США Роб Портман заявил, что США предоставят Украине помощь при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора.



Соединенные Штаты Америки предоставят Украине помощь на оборону в размере 500 млн долларов при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Роб Портман, передает "Голос Америки".

По словам Портмана, США предоставят Украине помощь при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора.

В частности, речь идет о введении гражданского контроля за военными, а также улучшении системы обеспечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат одобрил бюджет США с помощью Украине в размере 500 млн долларов. Данный документ предусматривает предоставление летального и нелетального оборудования, обучения и технической помощи. Кроме этого, есть возможность дополнительного использования 250 млн долларов по отдельному решению главы Пентагона по согласованию с главой Государственного департамента США.

Инф. delo.ua