В Киеве может появиться станция метро Почайна

Для того чтобы переименование вступило в силу, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевсовета.

20 сентября Комиссия по вопросам переименований КГГА приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайна". Об этом в сети "Facebook" сообщила основательница организации "Общественное движение Почайна" Аннабелла Морина.

"Сегодня Комиссия по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний по переименованию метро Петровка в Почайну, утвердила название парка урочище Наталка и приняла решение о переименовании Московского моста в Северный. Теперь переименование моста выходит на общественные слушания. Оболонь прекрасна!" — сообщила она.

Как известно, что решению членов комиссии по вопросам переименований КГГА предшествовали общественные слушания, которые продолжались 2 месяца. Почти 2 000 киевлян приняли в них участие, 73% из которых поддержали изменение названия станции метро.

Для того чтобы переименование состоялось окончательно, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевского городского совета.

Напомним, Почайна — легендарная река в Киеве, которая практически исчезла, правый приток Днепра. Река наиболее известна как возможное место Крещения Руси князем Владимиром Святославичем в 988 году.

Станция метро "Петровка" была открыта в 1980 году. Ее название походит от прежнего названия Подольского района, который назывался Петровским. Он, в свою очередь, назывался так в честь известного советского партийного деятеля и председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского.

Инф. delo.ua