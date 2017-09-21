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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Киеве может появиться станция метро Почайна
    Опубликовано: 2017-09-21 11:00:44

    Для того чтобы переименование вступило в силу, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевсовета.

    20 сентября Комиссия по вопросам переименований КГГА приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайна". Об этом в сети "Facebook" сообщила основательница организации "Общественное движение Почайна" Аннабелла Морина.

    "Сегодня Комиссия по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний по переименованию метро Петровка в Почайну, утвердила название парка урочище Наталка и приняла решение о переименовании Московского моста в Северный. Теперь переименование моста выходит на общественные слушания. Оболонь прекрасна!" — сообщила она.

    Как известно, что решению членов комиссии по вопросам переименований КГГА предшествовали общественные слушания, которые продолжались 2 месяца. Почти 2 000 киевлян приняли в них участие, 73% из которых поддержали изменение названия станции метро.

    Для того чтобы переименование состоялось окончательно, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевского городского совета.

    Напомним, Почайна — легендарная река в Киеве, которая практически исчезла, правый приток Днепра. Река наиболее известна как возможное место Крещения Руси князем Владимиром Святославичем в 988 году.

    Станция метро "Петровка" была открыта в 1980 году. Ее название походит от прежнего названия Подольского района, который назывался Петровским. Он, в свою очередь, назывался так в честь известного советского партийного деятеля и председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского.

    Инф. delo.ua

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