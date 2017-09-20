Воспалительные процессы в нижних отделах половых органов Опубликовано: • Вульвит — воспаление наружных женских половых органов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Первичный вульвит возникает в результате травмы с последующим инфицированием (зуд, расчесы, ссадины и др.).







Вторичный вульвит у женщин возникает при наличии воспалительного процесса во внутренних половых органах.







Бартолинит — воспаление большой железы преддверия влагалища.







Кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища.







Воспалительная реакция может быть как очаговой, так и диффузной, распространяясь на влагалищную часть шейки матки и вульву.







Эндоцервицит — воспаление слизистой оболочки канала шейки матки. Возникновению эндоцервицита способствуют разрывы шейки матки (во время родов, абортов), заболевания других отделов половой системы health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

