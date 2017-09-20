• Вульвит — воспаление наружных женских половых органов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Первичный вульвит возникает в результате травмы с последующим инфицированием (зуд, расчесы, ссадины и др.).
Вторичный вульвит у женщин возникает при наличии воспалительного процесса во внутренних половых органах.
Бартолинит — воспаление большой железы преддверия влагалища.
Кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища.
Воспалительная реакция может быть как очаговой, так и диффузной, распространяясь на влагалищную часть шейки матки и вульву.
Эндоцервицит — воспаление слизистой оболочки канала шейки матки. Возникновению эндоцервицита способствуют разрывы шейки матки (во время родов, абортов), заболевания других отделов половой системы
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Воспалительные процессы в нижних отделах половых органов
Опубликовано: 2017-09-20 19:44:02
• Вульвит — воспаление наружных женских половых органов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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