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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Воспалительные процессы в нижних отделах половых органов
    Опубликовано: 2017-09-20 19:44:02

    • Вульвит — воспаление наружных женских половых органов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



    Первичный вульвит возникает в результате травмы с последующим инфицированием (зуд, расчесы, ссадины и др.).



    Вторичный вульвит у женщин возникает при наличии воспалительного процесса во внутренних половых органах.



    Бартолинит — воспаление большой железы преддверия влагалища.



    Кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища.



    Воспалительная реакция может быть как очаговой, так и диффузной, распространяясь на влагалищную часть шейки матки и вульву.



    Эндоцервицит — воспаление слизистой оболочки канала шейки матки. Возникновению эндоцервицита способствуют разрывы шейки матки (во время родов, абортов), заболевания других отделов половой системы

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