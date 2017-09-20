Беременность: полезные советы Опубликовано: Беременность — физиологический процесс развития в женском организме оплодотворенной яйцеклетки, в результате которого формируется плод, способный к внеутробному существованию. Беременность начинается с момента оплодотворения созревшей в яичнике яйцеклетки (женская половая клетка) сперматозоидом (мужская половая клетка) и продолжается в большинстве случаев 10 лунных (примерно 9 календарных) месяцев — 40 нед., или 280 дней, считая от первого дня последней менструации; заканчивается родами.







Оплодотворение происходит в брюшной полости или в ампуле маточной трубы — расширенной части маточной трубы, обращенной к яичнику. Благодаря ритмичным сокращениям маточных труб оплодотворенная яйцеклетка (одноклеточный зародыш) продвигается в полость матки. Во время продвижения по маточной трубе образуется многоклеточный зародыш (плодное яйцо), густо покрытый нежными ворсинками. С их помощью попавший в полость матки зародыш прикрепляется к слизистой оболочке матки. При заболеваниях маточных труб продвижение оплодотворенной яйцеклетки нарушается и она может прикрепиться в маточной трубе.







С момента прикрепления к слизистой оболочке матки зародыш интенсивно растет, происходит закладка его органов. Начиная с 9-й нед. внутриутробной жизни и до конца беременности развивающийся организм называют плодом; в этот период совершенствуются его органы и системы. На месте прикрепления зародыша ворсинки пышно разрастаются; из них образуется плацента (детское место), соединенная с плодом посредством пуповины. Через плаценту от матери по кровеносным сосудам пуповины к плоду поступают питательные вещества и кислород, удаляются продукты обмена. Оболочки, окружающие плод, образуют плодный пузырь, заполненный околоплодными водами.



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