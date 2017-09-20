Предменструальный синдром Опубликовано: Предменструальный синдром, или ПМС, имеет еще несколько названий: предменструальная болезнь, синдром предменструального напряжения, циклический синдром. Понятие «синдром» подразумевает сочетание нескольких симптомов, характерных для того или иного состояния. ПМС – сложный комплекс эмоциональных и физических ощущений отрицательного свойства, характерных для женщин накануне менструации. Причины этого явления до сих пор остаются невыясненными, но многие медики сходятся во мнении, что оно вызывается повышением в последние дни менструального цикла уровня женских половых гормонов – эстрогенов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







По данным гинекологов, ПМС беспокоит до 80% женщин и проявляется за 2-14 дней до первого «критического дня». Симптомы предменструального синдрома индивидуальны для каждой женщины, но есть два общих правила, о которых важно помнить. Во-первых, если у женщины одновременно и регулярно проявляются шесть и более симптомов, следует обратиться к врачу. Возможно, потребуется серьезное обследование у гинеколога, эндокринолога, терапевта или невропатолога. Во-вторых, нужно отличать проявления ПМС от особенностей характера и психики – если женщина не умеет сдерживать свои эмоции, обладает от природы вспыльчивым нравом, это не значит, что она страдает предменструальным синдромом. ПМС представляет собой циклический синдром, то есть его симптомы, причем всегда одни и те же, должны проявляться регулярно и в определенное время, а не «вспышками».







Интересен тот факт, что процент женщин, испытывающих проявления предменструального синдрома, различается по возрастным группам: 17-30 лет – 20% женщин, 31 год и старше – 55-60% женщин. Отмечено, что чаще от ПМС страдают женщины, занимающие умственным трудом, работающие на вредном производстве, а также страдающие какими-либо хроническими заболеваниями.







К основным симптомам ПМС можно отнести следующие: головная боль, тошнота, рвота, обмороки, головокружение, заторможенность, болезненные ощущения в груди, раздражительность, резкие перепады настроения, ноющая мышечная боль, боль в шее, учащенное сердцебиение, боль в пояснице и внизу живота, изменение вкусовых и обонятельных ощущений, непереносимость алкоголя и табачного дыма, резкий спад или всплеск сексуального влечения. В некоторых случаях могут проявляться кожные высыпания и аллергические реакции, отеки, ноющая боль в икроножных мышцах, незначительные колебания веса, метеоризм, обострение геморроя, болезненные ощущения в мочевыводящих путях, носовые кровотечения, повышение температуры.

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