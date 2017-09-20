Вирусные инфекции, передающиеся половым путем Опубликовано: Существует множество гемоконтактных вирусных ИППП, которые обладают способностью к генерализации и тропно-стью к различным органам и системам, помимо репродуктивной системы женщины. Кроме СПИДа и вирусного гепатита В, половым путем распространяются вирусы ECHO, Коксаки А, аденовирус, цитомегаловирус и пр.







Многие из них могут являться возбудителями латентных инфекций головного мозга, поражать эндокринную и иммунную системы, передаваться трансплацентарно плоду. В последнем случае особенно опасен цитомегаловирус, способный вызывать множественные аномалии развития и гибель плода в зависимости от интенсивности воздействия в различные периоды внутриутробного развития (в ряде последних исследований его патогенность для организма человека отрицается). health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

