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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вирусные инфекции, передающиеся половым путем
    Опубликовано: 2017-09-20 13:04:49

    Существует множество гемоконтактных вирусных ИППП, которые обладают способностью к генерализации и тропно-стью к различным органам и системам, помимо репродуктивной системы женщины.

     

    Кроме СПИДа и вирусного гепатита В, половым путем распространяются вирусы ECHO, Коксаки А, аденовирус, цитомегаловирус и пр.



    Многие из них могут являться возбудителями латентных инфекций головного мозга, поражать эндокринную и иммунную системы, передаваться трансплацентарно плоду. В последнем случае особенно опасен цитомегаловирус, способный вызывать множественные аномалии развития и гибель плода в зависимости от интенсивности воздействия в различные периоды внутриутробного развития (в ряде последних исследований его патогенность для организма человека отрицается).

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