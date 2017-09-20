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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Клинические формы и основные клинические проявления бесплодия
    Опубликовано: 2017-09-20 11:44:32

    Бесплодием (sterilitas) называется отсутствие способности к оплодотворению у женщин (женское бесплодие) и у мужчин (муж-ское бесплодие). Оно встречается в 10—20 % всех браков и представляет собой важную не только медицинскую, но и социальную проблему, т. к. бесплодие существенно влияет на показатели рождаемости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



    В первый год замужества беременность наступает у 80—90 % женщин; отсутствие беременности после 3-х лет замужества указывает на то, что шансы её наступления снижаются с каждым годом. Брак считается бесплодным, если беременность не наступает в течение более 2 лет половой жизни без применения контрацептивных мер. Женское бесплодие наблюдается в 60 % случаев, мужское — в 40 %. Женское бесплодие может быть абсолютным и относительным. Бесплодие считается абсолютным, когда в организме женщины имеются глубокие необратимые патологические изменения, полностью исключающие возможность зачатия (отсутствие матки, маточных труб, яичников).



    Относительным считается бесплодие, если причина, вызвавшая его, может быть устранена.



    Разделение бесплодия на абсолютное и относительное до некоторой степени условно, т. к. считавшееся ранее абсолютным бесплодие при отсутствии маточных труб в настоящее время в связи с возможностью экстракорпорального оплодотворения стало относительным. Бесплодие делят на первичное и вторичное. Если у женщины, живущей половой жизнью, ни разу не было беременности, следует говорить о первичном бесплодии. Вторичное бесплодие — отсутствие зачатия после имевшейся в прошлом беременности. Если зачатие происходит, но по каким-то причинам беременность не донашивается и брак остается бездетным, говорят об одной из разновидностей бесплодия — невынашивании.



    Причины женского бесплодия многообразны. Они связаны как с патологией репродуктивной системы женщины, так и с экстрагенитальными факторами. К числу важнейших причин следует отнести следующие:



    воспалительные заболевания половых органов;



    заболевания желез внутренней секреции;



    недоразвитие половых органов (инфантилизм и гипоплазия);



    неправильные положения половых органов;



    эндометриоз матки, труб и яичников;



    опухоли половых органов;



    экстрагенитальные заболевания (ревматизм, туберкулез и др.);



    неполноценное в количественном и качественном отношении питание;



    иммунологические факторы.



    Бесплодие представляет собой симптом одного или нескольких заболеваний

    health.sumy.ua

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