Туберкулез женских половых органов Опубликовано: В связи с ростом общей заболеваемости туберкулезом возрастает и количество случаев генитального туберкулеза. Он не является самостоятельным заболеванием, развиваясь всегда вторично при переносе инфекции из первичного очага. Распространению микобактерий туберкулеза и занесению их в половые органы способствуют различные хронические заболевания, снижающие неспецифическую резистентность организма, тяжелые физические и психические перегрузки, длительно существующий стресс, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Микобактерии туберкулеза попадают в половые органы преимущественно гематогенным (из легких), реже лимфогенным путем (из мезентериальных лимфатических узлов и брюшины). Чаще всего поражаются маточные трубы, чему способствует их богатая васкуляризация, затем матка, реже — яичники и крайне редко — шейка матки, влагалище и вульва.







Клиника генитального туберкулеза







Выделяют экссудативную, пролиферативную и казеозную формы заболевания. Клиническая картина генитального туберкулеза малоспецифична, отличается большим полиморфизмом симптоматики. Нередко единственным проявлением могут быть жалобы на бесплодие или нарушение менструальной функции (меноррагии, полименорея, олигоменорея, аменорея, альгоменорея, предменструальный синдром). Характерно длительное течение с редкими повышениями температуры или без них. Пациентки могут жаловаться на периодически возникающие ноющие боли в низу живота, слабость, головокружение, кишечную дисфункцию. Снижение аппетита и похудание встречается достаточно редко, могут быть пациентки и с избыточной массой тела.







Поражение маточных труб встречается у 100 % пациенток с генитальным туберкулезом. Микобактерии оседают в ампулярной части трубы, повреждая прежде всего слизистую оболочку. Процесс обычно двусторонний. На слизистой образуются туберкулезные бугорки, что сопровождается обильной экссудацией. В результате процесс может распространиться на мышечный (мезосальпингитмезосальпингит) и серозный (перисальпингит) слои маточных труб с последующим обсеменением брюшины малого таза. Развиваются многочисленные спайки между органами малого таза и листками брюшины. Иногда может возникать казеозный распад туберкулезных бугорков с накоплением большого количества казеозных масс в просвете труб. При длительном течении развивается фиброз туберкулезных бугорков и склероз тканей маточной трубы.







Туберкулез матки встречается реже. Наиболее частая локализация процесса — эндометрий. Продуктивные изменения развиваются первоначально в его функциональном, отторгающемся слое, на чем основана методика обнаружения микобактерий в менструальной крови. Затем процесс переходит на базальный слой, при длительном течении развивается фиброз, синехии в полости матки, редко — полная облитерация ее просвета. При казеозной форме в полости матки скапливаются продукты казеозного распада, и при проникновении туда вторичной инфекции может развиваться пиометрит.

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