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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые в Китае заявили о создании вакцины от кариеса
    Опубликовано: 2017-09-20 13:30:10

    Кариозные бактерии подвергаются интенсивной атаке иммунитета после применения вакцины с белком KF-rPAc, заявили в Уханьском институте вирусологии.

    Ученые на исследованиях прототипа вакцины против кариеса смогли добиться подавления микрофлоры, которая вызывает разрушение зубов. Отчет рабочей группы из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая опубликован в журнале Scientific Reports, кратко о нем пишет Медпортал.

    До сих пор нет четкого ответа, каковы причины возникновения кариеса, отмечает источник. Но главной причиной болезни считают бактерии Streptococcus mutans в полости рта, которые вырабатывают молочную кислоту, приводящую к образованию зубного камня, разрушению эмали и появлению кариозных полостей в зубе.

    Китайцы экспериментировали на крысах и утверждают, что эффективность применения гибридного белка KF-rPAc "доказана". Кариозные бактерии якобы подвергаются более интенсивной атаке иммунитета, а их численность заметно сокращается.

    В ближайшее время исследователи планируют перейти к клиническим испытаниям на добровольцах.

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    Ранее ученые доказали, что причина возникновения кариеса - не генетическая предрасположенность, как считалось ранее, а неправильный уход за полостью рта и несоблюдение правил гигиены.

    Попытки побороть кариес с помощью вакцины длительного действия продолжаются уже почти три десятилетия. В одном случае вакцина формировала антитела к бактериям, вызывающим кариес, в другом "вакцина" создавала защитное покрытие, не позволяющее бактериям фиксироваться на поверхности зуба.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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