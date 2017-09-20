Проект медичної реформи не відображає масштабу загрозливих тенденцій в демографічній ситуації та стані здоров’я населення Опубликовано: Розділ проекту державного бюджету-2018 щодо охорони здоров’я та проект медичної реформи, що знаходиться нині в ВРУ, на думку представників Антикризової ради громадських організацій, Спільного представницького органу роботодавців, чисельних експертів, не відображають масштабів загрозливих тенденцій як в медицині, сфері охорони здоров’я громадян, так і в демографічних процесах в цілому, які мають ознаки депопуляції. Тривожні висновки ділової громади та експертів підтверджуються вітчизняною та світовою статистикою.

Так, за перше півріччя цього року чисельність українців зменшилася на 128 тис. осіб, за такими темпами до кінця року ця цифра добіжить до 250 тис. За минулі роки річне скорочення населення складало 180-190 тис., тобто спостерігаємо зростання темпів, а це вже близько до депопуляції. Ситуація погіршується суттєвим збільшенням трудової міграції за останні роки. В Україні за той же період 2017 року на 61 народженого прийшлося 100 смертей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ( в якої наша держава, до речи, втратила право голосу через несплату членських внесків), Україна за темпами скорочення чисельності населення увійшла в п’ятірку найгірших країн світу. ВООЗ поділилися вкрай тривожним даними про те, що вакцинація дітей на складні смертельно небезпечні захворювання (кір, дифтерія) складає в Україні близько 50 %.

«Безсистемне, фрагментарне, науково-необґрунтоване реформування системи охорони здоров’я несе лише руйнівні наслідки. Для повноцінної продуктивної реформи потрібна об’єктивна картина стану справ, а її немає. Не готується щорічна національна доповідь щодо стану здоров’я українців, не проводяться переписи населення (останній проводився в 2001р., хоча згідно рекомендацій ООН має відбуватися раз на десять років).

Перед тим як прийняти програму, стратегію реформ, необхідно провести серйозну дискусію, сформувати довіру до перемін збоку суспільства. Необхідно залучати фахівців, експертів, які підтвердили свій рівень знань не тільки в Україні, а й у всьому світі. Лише таким чином можна підготувати сучасну та якісну стратегію реформування галузі охорони здоров’я, комплексну програму, яка би містила законодавчу і нормативну частину, передбачила ресурсну базу, етапи, результати, систему моніторингу, контролю, персональної відповідальності тощо», – переконаний президент УСПП, співголова Національної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони роботодавців Анатолій Кінах.

Він наголосив на безпрецедентному зниженні рівня якості управління в медицині. Міністерство охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади, який й готував медичну реформу, не виконує своїх функцій координації діяльності системи охорони здоров’я, втратив зворотній зв’язок з медичною громадськістю, експертним та науковим середовищем, населенням, не готовий до професійного та відповідального діалогу з людьми.

Саме про це, нагадав Анатолій Кінах, йшлося в березні ц.р. в УСПП на круглому столі з питань реформування сфери охорони здоров’я, в якому брали участь президент НАМН України В.Цимбалюк, член-кореспондент НАМН М.Поліщук, директор Інституту громадського здоров’я ім. М.Марзаєва А.Сердюк, директор Інституту серця МОЗ України Б.Тодуров тощо. Всі вони підписали Звернення до керівництва держави, де підтримали соціально-страхову модель медицини з багатоканальною системою фінансування та сформували вимогу підготувати національну стратегію розвитку системи охорони здоров’я України, закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

Усі лікарі, які представляють цвіт вітчизняної медицини, дійшли думки, що розбудова якісної системи охорони здоров’я неможлива без участі громадян, представників медичних асоціації, організації роботодавців, професійних спілок, що запорукою успішного проведення реформ є залучення та підтримка громадянського суспільства. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

