Украина получит больше 1 млрд грн прибыли от сдачи госимущества – ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует получить больше 1 млрд грн прибыли от 19 тыс. договоров аренды госимущества.

Об этом заявил руководитель Фонда Виталий Трубаров, передает пресс-служба ФГИУ.

“До конца года эта цифра будет больше миллиарда”, – заявил руководитель Фонда.

Кроме того, он добавил, что по состоянию на август прибыль от госимущества составила почти 673 млн грн.

Он также добавил, что ФГИУ разработал и передал в профильные министерства проект закона об аренде государственного и коммунального имущества.

Согласно этому законопроекту, аренда будет осуществляться исключительно через электронные аукционы, отменяется необходимость получать дополнительные разрешения, а сам процесс сдачи в аренду уменьшится до 45 дней с нынешних 145.

“Фонд предлагает сдавать в аренду имущество исключительно на электронных аукционах. Или через систему ProZorrо, или через любую другую, но в формате “без конкурсных комиссий”. Процесс должен быть публичным, конкурентным, а цена максимальной”, – сказал Трубаров.

По его словах, арендатор сможет самостоятельно определять субъекта оценочной деятельности, информация об объекте аренды будет размещена на официальном сайте и не потребует никаких запросов, а каждые три года будет происходить актуализация стоимости.

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“Процесс будет выглядеть так: формирование перечня объектов с последующим обнародованием, оценка объекта потенциальным арендатором, рецензирование отчета об оценке, объявления и прием заявок, проверка участников и аукцион”, – рассказал он.

Руководитель Фонда госимущества также отметил, что такой порядок передачи объектов государственной и коммунальной собственности в аренду будет как для единых имущественных комплексов, так и для отдельных объектов недвижимого и движимого имущества.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества разработал законопроект О приватизации (№7066), в котором предлагает продавать гособъекты по 1 грн, если на них трижды не будет спроса по рыночной стоимости.

Инф. finance.ua