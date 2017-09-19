Упражнения с отягощениями и эффективный фитнес

Для совершенствования мощи и атлетической подготовки почти все современные выдающиеся атлеты используют упражнения с отягощением. За последние двадцать лет исследователи разработали четкие программы, приспособив упражнения с отягощениями к специфике различных видов спорта. Эти изыскания имели столь ошеломляющий успех, что на их базе в науке о спорте сформировалась целая полноправная отрасль.

Упражнения с отягощениями совершенствуют подготовленность атлетов по многим направлениям, но вот вам всего лишь один пример того, как и иной вид спорта — прыжки в высоту — оказался эффективным для спортсменов различных направлений. Очевидна важность того, на какую высоту сможет подпрыгнуть атлет во время баскетбольного или волейбольного матча, а также на соревнованиях по прыжкам в высоту. Но это не в меньшей степени важно в футболе, теннисе, в боевых искусствах, прыжках в длину, в тройном прыжке, в метании копья и других видах спорта. Недооценивают важности этого при толкании ядра и метании диска очень многие люди, даже во время Олимпийских соревнований по тяжелой атлетике успех зависит от того, насколько мощным будет движение спортсмена вверх при толчке штанги обеими руками, чтобы распрямиться, преодолевая сопротивление веса.

Считается, что высота прыжка зависит исключительно от техники и быстроты ног и что бег лучше подходит для развития скорости ног. Нам стало известно, что при прыжках в высоту помогает техника движений, мощность мышечных сокращений и способность большего числа мышечных волокон восстанавливаться за короткий отрезок времени. Мощность и способность мышц восстанавливаться быстро развивается под воздействием упражнений с отягощениями. Мы знаем, что на самом деле первостепенное требование к прыжкам в высоту даже не техника, а сила мышц, приобретаемая во время упражнений с отягощениями.

Мы уже обращали ваше внимание на то, что не только ноги, но все части тела должны в равной мере развить мышечную силу. Вы должны укрепить всю так называемую «прыгучую цепь» мышц, в которую входят ноги, пресс, грудная клетка, спина, плечи, руки и шея. Это можно сделать только при помощи программы упражнений с отягощениями, охватывающей весь организм. Примерные программы занятий с отягощениями представлены в следующих статьях на сайте sportzal.com. В следующих статьях речь будет идти о наиболее важных из современных научных взглядах, касающихся формы и функций ваших мышц, а также того, как частота, интенсивность и продолжительность выполнения различных упражнений влияют на развитие силы и величины мышц.

sportzal.com