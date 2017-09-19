Чем характеризуется рак шейки матки

Рак шейки матки наиболее часто возникает у рожавших женщин в возрасте 40—50 лет. Ему часто предшествуют эрозии и другие патологические процессы шейки матки.

Эта форма рака — крайне редкое явление у девственниц и не живущих половой жизнью женщин. Чем моложе женщина, тем агрессивнее ведет себя опухоль. Опухоль развивается из плоского многослойного эпителия влагалищной части шейки матки и железистого эпителия канала матки. Рак шейки матки имеет так называемую стадию 0. В этой, очень ранней, ограниченной, местной, стадии рак излечим на 100 %.



Самые ранние признаки рака шейки матки — появление жидких водянистых выделений и кровянистых выделений при половом акте. Затем кровянистые выделения появляются при физическом напряжении, опорожнении кишечника. В последующем выделения приобретают типичный вид мясных помоев с гнилостным запахом.

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