Преждевременные роды Опубликовано: Преждевременными считаются роды, возникшие при сроке беременности от 28 до 37 недель. Ребенок, родившийся в результате таких родов, является недоношенным. Причинами недонашивания являются разнообразные генитальные и экстрагенитальные заболевания, патология беременности, особенно гестозы, многоплодие, многоводие, внутриутробное инфицирование плода, резус-конфликт. В ряде случаев причина остается неустановленной.







Преждевременные роды нередко начинаются с дородового излития околоплодных вод. Иногда излитие вод происходит на фоне угрожающего прерывания беременности, но нередко такая симптоматика может полностью отсутствовать. При подозрении на подтекание или при излитии околоплодных вод семейный врач должен экстренно госпитализировать беременную в акушерский стационар.







При развитии регулярной родовой деятельности ведение родов должно быть бережным, как правило, роженица лежит на боку. При развитии слабости родовой деятельности необходимо мягко ее стимулировать, так как сильные схватки могут травмировать недоношенный плод. Помимо этого, следует регулярно проводить профилактику гипоксии плода.







Профилактика преждевременных родов заключается в свое-временной госпитализации беременных при развитии начальных признаков угрозы прерывания беременности, адекватной терапии этого состояния health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

