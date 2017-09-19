Эрозия шейки матки Опубликовано: Эрозия шейки матки.Термин, которым обозначают как собственно эрозию слизистой оболочки влагалищной части шейки матки, так и врожденную эктопию цилиндрического эпителия канала шейки матки.







Врожденная эрозия шейки матки представляет собой эктопию (смещение) цилиндрического эпителия канала матки в сторону многослойного плоского эпителия слизистой оболочки влагалищной части шейки матки. Этиология не выяснена. Врожденная эрозия шейки матки наблюдается в детском и пубертатном, редко в зрелом возрасте. Протекает бессимптомно. При осмотре шейки матки с помощью влагалищных зеркал и при кольпоскопии выявляется небольшой, ярко-красный участок цилиндрического эпителия, который обычно располагается вокруг наружного зева канала шейки матки, не окрашивается раствором Люголя. Врожденная эрозия шейки матки не имеет тенденции к малигнизации, как правило, подвергается обратному развитию, лечения не требует, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Истинная эрозия шейки матки — нарушение целости многослойного плоского эпителия слизистой оболочки влагалищной части шейки матки — возникает чаще в результате воспалительных процессов шейки матки, вызываемых стафилококками, стрептококками, гонококками, хламидиями, трихомонадами, неспорообразующими анаэробами, дрожжевыми грибками и др., а также ассоциациями микроорганизмов. Продолжительное воздействие патологического секрета, выделяющегося из канала шейки матки, приводит к мацерации, дистрофии и десквамации многослойного плоского эпителия влагалищной части шейки матки. Истинная эрозия шейки матки может быть также следствием кольпите. По мнению некоторых исследователей, возникновение истинной эрозии шейки матки обусловлено повреждением шейки матки (например, в родах) с образованием эктропиона (выворота слизистой оболочки канала шейки матки) и последующим его инфицированием. Предполагают, что в происхождении эрозии шейки матки определенную роль играет также дисбаланс половых гормонов.







Истинная эрозия шейки матки обычно располагается вокруг наружного зева канала шейки матки, имеет ярко-красный цвет, чаще неправильные, слегка округлые очертания, кровоточит при прикосновении. Часто при эрозии шейки матки наблюдается гипертрофия шейки матки. При кольпоскопии определяется участок слизистой оболочки, лишенный эпителиального покрова, с четкими выступающими краями, дно эрозии неровное, бугристое, ярко-красного цвета, не окрашивается раствором Люголя. Микроскопически в истинной эрозии выявляются признаки воспалительной реакции подэпителиальной соединительной ткани (расширение капилляров, лейкоцитные и круглоклеточные инфильтраты, отек).



health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

