Половое воспитание Опубликовано: К сожалению, половое воспитание в нашей стране еще не достигло такого уровня, чтобы было можно говорить о нем как о части системы образования. А между тем, половое воспитание подразумевает именно комплекс педагогических и, конечно же, медицинских мер, которые призваны выработать у подрастающего поколения разумное, психологически здоровое отношение к вопросам взаимодействия полов и половой жизни. Правильное половое воспитание очень важно, поскольку оно формирует полноценную личность, закладывает нравственные основы для брачных отношений, помогает преодолевать конфликтные семейные ситуации, рождающиеся на почве сексуальной безграмотности.







Половое воспитание, как и воспитание вообще, следует начинать прямо с рождения ребенка. Не стоит думать, будто неразумный младенец ничего не видит, ничего не понимает. Любой ребенок оценивает мир вокруг по своим ощущениям, по прикосновениям, по тембру голоса тех людей, которые его окружают. И в этом он находит первые отличия мужского начала от женского, потому что ласка материнской руки, голос матери всегда отличается от прикосновений и голоса отца. То есть с первых же дней жизни малыш учится отличать мужчину от женщины.







Со временем ребенок начинает более четко понимать, чем мама отличается от папы. Он ежедневно видит их отношения на бытовом уровне, а случается, и на интимном. Многие родители считают, что дитя еще ничего не осознает, но их мнение не соответствует истине. Нельзя допускать, чтобы ребенок видел откровенные проявления сексуального желания между мужчиной и женщиной. Для взрослых людей секс является прекрасным, гармоничным соединением физического и духовного начала, а вот для ребенка это всего лишь непонятное, некрасивое сопение и странные звуки из-под одеяла. Однако и вовсе скрывать от детей специфику межполовых отношений не нужно. Малыш должен видеть проявления нежности между мамой и папой: легкие прикосновения, теплые взгляды, поцелуи. Это хороший, мягкий способ научить ребенка гармоничному отношению к вопросам брака.







И, разумеется, рано или поздно в детском мозгу возникает тот самый вопрос, который так пугает многих родителей: откуда берутся дети? Многоопытные мамы и папы встают перед дилеммой: что ответить? И отвечать ли вообще? Конечно, далеко не все детишки задаются этим вопросом, но будет лучше, если родители подготовятся к нему заранее, ведь от того, насколько деликатно и доходчиво они ответят, будет зависеть дальнейшее половое воспитание ребенка. Лгать малышу ни в коем случае нельзя – сказки про то, как детей приносят аисты, покупают в магазинах или находят в капусте, совершенно излишни. Ребенку важно знать, что он – плод любви мамы и папы, а не результат опыления пестиков и тычинок. Не надо также уклоняться от ответа, сводить все к шутке или переадресовывать вопрос другому родителю – важно помнить, что ребенок обратился за помощью к тому, кому больше доверяет. Особенно важно отнестись с пониманием к детской любознательности, если подобные вопросы задает девочка, ведь когда-нибудь ей предстоит самой стать матерью. Сеять в дочери страх перед «ЭТИМ» с ранних лет чревато серьезными психологическими проблемами в будущем, вплоть до фригидности.



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