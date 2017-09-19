Порошенко: Великобритания и Канада могут предоставить Украине оружие

Решение США о предоставлении Украине оружия откроет возможность для аналогичной помощи со стороны других стран. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе встречи с лидерами украинской общины и представителями крымскотатарских организаций в США.

Глава государства поблагодарил зарубежных украинцев за поддержку и помощь.

Порошенко напомнил о создании новой армии Украины, в том числе с помощью украинской диаспоры. Глава государства отметил шаги, которые сделал американский Конгресс в помощи Украине, в том числе решения о предоставлении оборонительного оружия.

«Это не просто позиция, которая позволяет нам значительно повысить цену, которую заплатит российский агрессор, если он перейдет к наступательным действиям, но это еще открывает возможности о предоставлении нам аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады, других государств. Ждем политического решения США», - сказал Президент, добавив, что в этих переговорах очень далеко продвинулись.

Он подчеркнул: «Еще одна важность оборонительного оружия - это не просто противотанковые ракеты «Джевелин», мы производим сами Стугну, которая имеет другой принцип, но очень эффективна, мы говорим о системе радиоэлектронной борьбы, представляющей миру неопровержимые доказательства преступлений России - откуда они открывают огонь, чтобы убивать наших гражданских, откуда и когда, какого калибра они подтянули запрещенные Минскими соглашениями тяжелое вооружение и, наконец, это доказательства, которые позволят нам сформировать юридическую позицию, когда будут рассматриваться преступления РФ в Международном суде в Гааге».

Президент подчеркнул, что «это не просто оружие, а это юридический инструмент защиты украинской позиции».

Напомним, Президент Петр Порошенко призвал Конгресс США рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.

Инф. for-ua.com