КНДР пригрозила, что санкции только ускорят ядерную программу

Северокорейское правительство считает, что санкции ООН нацелены на уничтожение страны.

Северная Корея предупредила, что дальнейшие санкции и международное давление только ускорят темпы развития ее ядерной программы. В своем заявлении Пхеньян назвал новый набор санкций ООН "самым порочным, неэтичным и бесчеловечным актом враждебности". Об этом сообщает центральное информационное агентство страны KCNA.

"Усиленные действия США и их вассальных стран по наложению санкций и оказанию давления на КНДР будут только увеличивать наши темпы в направлении окончательного завершения создания государственной ядерной программы", - говорится в заявлении северокорейского МИДа.

Также сказано, что цель новых санкций ООН, одобренных 11 сентября, состояла в том, чтобы "физически уничтожить" народ, систему и правительство страны.

Между тем, Би-би-би пишет, что президенты США и Китая взяли на себя обязательство "максимизировать давление" на Север путем энергичного применения резолюций ООН.

Вчера, 18 сентября, Испания объявила персоной нон грата посла Северной Кореи.

17 сентября СМИ сообщили, что под давлением США Кувейт высылает посла Северной Кореи и еще четырех дипломатов, что потенциально ограничит способность Пхеньяна получать деньги на ядерную программу от своих рабочих, которых КНДР отправляет в Персидский залив. Поскольку. Посольство в Кувейте является единственным дипломатическим ведомством Северной Кореи в Персидском заливе и обеспечивает выдачу виз ее рабочим. Посольство США в Кувейте называло Кувейт "ключевым региональным партнером Северной Кореи".

Принятая ООН 11 сентября 2017 года резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что США могут отрезать торговлю со странами, которые вели бизнес с КНДР.

15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

ЛIГАБiзнесIнформ