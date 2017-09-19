Бізнес потребує захисту від силових структур

Повідомлення про події з «масками-шоу», брутальними візитами силовиків з подальшим блокуванням рахунків, вилученням серверів та зупинкою роботи фірм і компаній не сходять з стрічок новин нашої країни. Силові структури, як і раніше, тримають бізнес в напрузі, в той час як він, незалежно від обсягів, не володіє достатніми важелями захисту від таких «наїздів». Чисті перед законом компанії вимушені витрачати значні кошти та час, щоб повернутися до звичайного стану діяльності. За таких обставини заклики до СБУ, ГПУ, правоохоронних органів на самому високому рівні «припинити «кошмарити» бізнес» та пропозиції організувати «гарячу лінію» для постраждалих виглядають досить непереконливо. Такої думки дотримуються в УСПП.

«Під ударами опиняються як середні, так і великі компанії, навіть окремі сфери. В УСПП є безліч свіжих прикладів бюрократичного свавілля, порушення прав та інтересів підприємців у відносинах із владними структурами, що призводять до втрати власності, фактичного зупинення або обмеження діяльності підприємства. Для ділової громади є очевидним: потрібні не заклики і не спроби вирішення конфліктів в «ручному режимі», а чіткій недвозначний закон, якій передбачить адміністративну та кримінальну відповідальність тих службовців, хто своїми діями або бездіяльністю завдав шкоди підприємцям», – переконаний президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах.

Крім того, на його думку, названі структури треба взагалі позбавити права проводити перевірки бізнесу. Служба фінансових розслідувань, про створення якої йдеться, повинна мати повноваження саме розслідувати, а не організовувати маски-шоу або інші брутальні заходи.

А.Кінах нагадав, що не дивлячись на постійні розмови про дерегуляцію, контрольні функції по відношенню до бізнесу мають майже 40 міністерств та відомств, до яких ще потрібно додати численні структури органів місцевої влади (підрозділів в облдержадміністраціях, виконкомах, територіальних громадах). Не дивно, що така армія контролерів поводиться безкарно, розглядаючи бізнес не як внутрішнього інвестора, а як потенційного злочинця.

Окреме місце у нерівноправних відносинах займає податкова проблематика. Накопичуються претензії підприємців до фіскальних органів, пов’язаних із зупиненням реєстрації податкових накладних на ґрунті недосконалого законодавства.

Президент УСПП повідомив про проведення незабаром круглого столу щодо захисту прав підприємців від проявів адміністративного тиску, невмотивованих претензій з боку контролюючих державних органів, втручання у внутрішньокорпоративні суперечки, посилення фіскального пресингу та нарощування обсягів штрафних санкцій на бізнес. На засідання запрошуються представники центральних органів законодавчої і виконавчої влади, Антикризової ради громадських організацій України, галузевих асоціацій та організацій роботодавців, бізнесу, наукових організацій. Саме таке компетентне товариство має напрацювати та запропонувати керівництву країни рекомендації щодо зміни ставлення державних структур до бізнесу, припинення будь-яких несумісних з цивілізованими методами перевірок, створення сприятливого ділового клімату, в основі якого – беззаперечний захист прав власника та інвестора.