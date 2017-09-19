Еврогруппа поддержала изменения налогообложения для технологических корпораций

Новая система налогообложения в ЕС для IT-гигантов может заработать уже в следующем году.

Министры финансов Европейского Союза (Еврогруппа) высказали осторожную поддержку введению новой системы налогообложения технологических гигантов, таких как Google и Facebook. Об этом сообщает издание MarketWatch.

"Несмотря на некоторые разногласия, мы в конце концов пришли к некоторым общим выводам. Все согласились с тем, что проблема (неадекватного налогообложения) существует", — приводит издание слова министра финансов Эстонии Томаса Тынисте в ходе встрече руководителей финансовых министерств ЕС в Таллинне.

Будущие изменения будут проходить в рамках модернизации налоговых правил для корпораций, которые традиционно были основаны на физических активах и там, где компания работает. Еврочиновники хотят добавить в корпоративное налогообложение виртуальные операции, такие как целевая поисковая реклама на основе данных, собранных в стране, где компании не имеют постоянного представительства.

Как отмечает издание, одной из обсуждавшихся на встрече инициатив был предложенный Францией и поддержанный Германией, Италией и Испанией краткосрочный план, который предполагает обязать цифровые компании платить налог, не с прибыли, а с доходов. В частности, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр предложил взять за точку отсчета сумму выручки технологических гигантов и заставить их выплачивать налог в тех европейских странах, где они зарабатывают деньги. Для установления базы для налогообложения планируется использовать цифровые показатели, например, количество пользователей в стране. "Мы не можем согласиться с тем, что интернет-гиганты создают такую большую ценность на основе европейских данных, французских данных, немецких, итальянских и испанских данных без уплаты налога на это", — считает министр финансов Франции.

В целом более половины из 28 европейских министров поддержали эту инициативу, при этом большая часть Еврогруппы считает, что такие инициативы нужно согласовывать с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую помимо ЕС входят США и Япония. Еврогруппа намерена достигнуть окончательных договоренностей между министрами до декабря и затем представить согласованное решение для обсуждения с ОЭСР.

Ранее крупнейшие американские технологические компании, в том числе Google, Facebook, Apple, обвинялись за использование сложных механизмов для уклонения от уплаты полной суммы налогов. В частности, компании регистрируют свои подразделения в странах с низкими ставками налогов, при этом фактически осуществляя операционную деятельность в других странах.

По материалам Marketwatch, The Local

Инф. delo.ua