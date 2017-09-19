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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кабмин намерен увеличить финансирование антикоррупционных ведомств
    Опубликовано: 2017-09-19 12:00:41

    Больше всего из бюджета получат НАБУ и НАПК — 857 и 683 млн грн, меньше САП — 119 млн грн, что на 3 млн меньше, чем в 2017-м.
     
    Кабинет министров Украины предлагает увеличить финансирование органов, которые занимаются борьбой с коррупцией. Об этом свидетельствует проект бюджета на 2018 год, представленный Кабмином.

    В проекте бюджета за 2018 год Кабинет министров планирует выделить 857 млн грн на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Это на 83 млн грн больше, чем в прошлом году.

    Также Кабмин намерен увеличить и финансирование Национального агентства борьбы с коррупцией. На ведомство Корчак планируют потратить 683,5 млн грн, что на 78 млн грн больше, чем в 2017 году, из них 513,67 млн грн предлагается направить на финансирование статутной деятельности политических партий (на 71 млн грн больше, чем в 2017 году).

    При этом Кабмин уменьшил финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В 2018 году на САП планируют выделить 116 млн. грн. При этом финансирование Генеральное прокуратуры (без САП) планируют увеличить до 6,65 млрд грн. Это на 946 млн больше, чем в прошлом году.

    Инф. delo.ua

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