Кабмин намерен увеличить финансирование антикоррупционных ведомств

Больше всего из бюджета получат НАБУ и НАПК — 857 и 683 млн грн, меньше САП — 119 млн грн, что на 3 млн меньше, чем в 2017-м.



Кабинет министров Украины предлагает увеличить финансирование органов, которые занимаются борьбой с коррупцией. Об этом свидетельствует проект бюджета на 2018 год, представленный Кабмином.

В проекте бюджета за 2018 год Кабинет министров планирует выделить 857 млн грн на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Это на 83 млн грн больше, чем в прошлом году.

Также Кабмин намерен увеличить и финансирование Национального агентства борьбы с коррупцией. На ведомство Корчак планируют потратить 683,5 млн грн, что на 78 млн грн больше, чем в 2017 году, из них 513,67 млн грн предлагается направить на финансирование статутной деятельности политических партий (на 71 млн грн больше, чем в 2017 году).

При этом Кабмин уменьшил финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В 2018 году на САП планируют выделить 116 млн. грн. При этом финансирование Генеральное прокуратуры (без САП) планируют увеличить до 6,65 млрд грн. Это на 946 млн больше, чем в прошлом году.

Инф. delo.ua