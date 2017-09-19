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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Где появляются злокачественные опухоли
    Опубликовано: 2017-09-19 13:04:38

    Злокачественные опухоли могут развиваться во всех отделах женской половой сферы. И вопреки бытующему мнению, они могут возникать из всех клеточных элементов.

    Большинство заболеваний женской половой сферы «сигнализируют» о себе болевым синдромом. Злокачественные же новообразования слишком долго ничем себя не выдают, это значит — протекают бессимптомно. Болевой синдром развивается при уже значительном распространении опухолевого процесса. И боль в большинстве случаев ноющая или «тупая». Поэтому необходимо всегда чутко прислушиваться к любым новым, непривычным состояниям и проявлениям в организме, реагировать без паники, но незамедлительно. Особенно педантично следует относиться к профилактическим осмотрам женщинам, у которых ранее диагностировали рак молочной железы и тем, чьи близкие родственники (мать, сестра, дочь) страдали злокачественными опухолями половых органов.

    В развитии рака выделяют четыре стадии распространения процесса. Современная медицина обладает достаточным арсеналом средств, позволяющих достичь полного излечения на I и даже на II стадии заболевания.

    Среди злокачественных опухолей женской половой сферы наибольшее распространение имеют: рак шейки матки; рак тела матки; рак яичников, рак наружных половых органов

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