Злокачественные опухоли могут развиваться во всех отделах женской половой сферы. И вопреки бытующему мнению, они могут возникать из всех клеточных элементов.
Большинство заболеваний женской половой сферы «сигнализируют» о себе болевым синдромом. Злокачественные же новообразования слишком долго ничем себя не выдают, это значит — протекают бессимптомно. Болевой синдром развивается при уже значительном распространении опухолевого процесса. И боль в большинстве случаев ноющая или «тупая». Поэтому необходимо всегда чутко прислушиваться к любым новым, непривычным состояниям и проявлениям в организме, реагировать без паники, но незамедлительно. Особенно педантично следует относиться к профилактическим осмотрам женщинам, у которых ранее диагностировали рак молочной железы и тем, чьи близкие родственники (мать, сестра, дочь) страдали злокачественными опухолями половых органов.
В развитии рака выделяют четыре стадии распространения процесса. Современная медицина обладает достаточным арсеналом средств, позволяющих достичь полного излечения на I и даже на II стадии заболевания.
Среди злокачественных опухолей женской половой сферы наибольшее распространение имеют: рак шейки матки; рак тела матки; рак яичников, рак наружных половых органов
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Где появляются злокачественные опухоли
Опубликовано: 2017-09-19 13:04:38
Злокачественные опухоли могут развиваться во всех отделах женской половой сферы. И вопреки бытующему мнению, они могут возникать из всех клеточных элементов.
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