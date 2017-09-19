Где появляются злокачественные опухоли Опубликовано: Злокачественные опухоли могут развиваться во всех отделах женской половой сферы. И вопреки бытующему мнению, они могут возникать из всех клеточных элементов.



Большинство заболеваний женской половой сферы «сигнализируют» о себе болевым синдромом. Злокачественные же новообразования слишком долго ничем себя не выдают, это значит — протекают бессимптомно. Болевой синдром развивается при уже значительном распространении опухолевого процесса. И боль в большинстве случаев ноющая или «тупая». Поэтому необходимо всегда чутко прислушиваться к любым новым, непривычным состояниям и проявлениям в организме, реагировать без паники, но незамедлительно. Особенно педантично следует относиться к профилактическим осмотрам женщинам, у которых ранее диагностировали рак молочной железы и тем, чьи близкие родственники (мать, сестра, дочь) страдали злокачественными опухолями половых органов.



В развитии рака выделяют четыре стадии распространения процесса. Современная медицина обладает достаточным арсеналом средств, позволяющих достичь полного излечения на I и даже на II стадии заболевания.



Среди злокачественных опухолей женской половой сферы наибольшее распространение имеют: рак шейки матки; рак тела матки; рак яичников, рак наружных половых органов health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

