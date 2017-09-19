Витаминные добавки не способны защитить пожилых женщин от опасных болезней Опубликовано: Нет никаких доказательств пользы поливитаминов для пожилых женщин в борьбе с сердечными болезнями и раком, считают врачи медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк, США). Многие женщины уверены, что витамины не причиняют никакого вреда для организма и даже помогают излечиться от серьёзных заболеваний. Однако терапевты напоминают, что естественные витамины в продуктах питания несут гораздо более сложную и важную роль для нашего здоровья, нежели какие-либо пилюли. Таблетки не могут сравниться с разнообразным, полноценным, сбалансированным рационом питания, дополненным физической активностью и поддержанием веса в норме, убеждены клиницисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Мультивитамины, как и все другие пищевые добавки, предназначены для использования в качестве составной части общего здорового образа жизни: они отнюдь не обладают магическим действием против опасных диагнозов, как рак, и в одиночку не способны обеспечить соответствующую профилактику хронических болезней, говорит доктор один из авторов исследования Эндрю Шао. Специалисты еще раз подчеркивают, что витаминные дополнения в форме таблеток могут служить лишь дополнением к правильному рациону питания и не предназначены в качестве замены натуральных витаминов в фруктах и овощах. Не смотря на медицинские рекомендации, половина американцев регулярно принимают витамины и тратят на эти цели 20 млрд. долларов в год. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

