Период полового созревания Опубликовано: Период полового созревания является переходным этапом от детства к сексуальной зрелости. Начинается он с 10 и продолжается до 16—18 лет. Когда приближается период полового созревания, гипоталамус активизирует гипофиз, который начинает выделять все большее количество гормонов. С каждым месяцем волна гормонов все больше насыщает организм. Активизируются функции яичников, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



По мере увеличения количества эстрогенов развиваются соски, появляется лобковое оволосение, затем увеличиваются молочные железы, развиваются наружные и внутренние половые органы, начинается процесс самоочищения влагалища. Основной признак приближающейся первой менструации — появление оволосения под мышками.



Количество половых гормонов возрастает, их выделение приобретает циклический характер, хотя поначалу цикл нерегулярен и хаотичен. Наступает момент, когда организм реагирует на резкий спад количества гормонов: уже подготовленная слизистая оболочка выросшей матки слущивается и начинается менструация.



Поначалу менструальный цикл девочки-подростка протекает без овуляции. Менструации еще нерегулярные, происходит дальнейшее развитие груди, темнеют соски. На лице часто выступают угри и прыщи.



Завершается период полового созревания установлением регулярных полноценных менструальных циклов, формированием жировой ткани на бедрах (фигура в целом приобретает женские формы) и, наконец, задержкой роста, который останавливается в 17—18 лет.







В чем особенности этого периода?



Особенности периода полового созревания обусловлены множеством факторов (наследственность, питание, климат, влияние внешней среды).



Первая менструация в среднем наступает в 11—14 лет. Существует наследственная предрасположенность к раннему или позднему половому созреванию. Но если первая менструация не появилась на 15-м году жизни, необходимо проконсультироваться с врачом, так как это свидетельствует о задержке полового созревания.



Первые менструации могут быть нерегулярными, а менструальные циклы — безовуляционными. Для того чтобы цикл стал стабильным, требуется 1—2 года. Если к этому времени цикл не установился — необходима консультация врача. Также нужно проконсультироваться с врачом, если девочка страдает от еще нерегулярных, но обильных менструаций.







Следует помнить, что это время глобальных перемен в психике девушки-подростка. Ей биологически необходимы понимание и любовь. Очень важно создать дома атмосферу спокойствия и доброжелательности. Необходимо внимательно следить за здоровьем дочери: даже в период полового созревания она уже может страдать от нарушения менструальной функции, воспалительных и опухолевых заболеваний половых органов. health.sumy.ua

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