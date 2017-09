Только половина европейцев хотят видеть Украину в ЕС — соцопрос Опубликовано: 58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 48% — вступление Украины в Европейский Союз, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией KANTAR PUBLIC, по заказу Ялтинской Европейской Стратегии (YES). В ходе исследования были опрошены граждане семи стран Евросоюза — Германии, Франции, Италии, Литвы, Великобритании, Польши и Нидерландов — по репрезентативной для каждой из стран социологической выборке (более 1000 человек в каждой стране). Результаты опроса были представлены в субботу в Киеве на пленарном заседании 14-й ежегодной встречи, сообщила пресс-служба YES. Аналогичные исследования проводились по заказу YES в 2005 и 2007 годах. 12 лет назад, во время первого из аналогичных опросов, картина была иной: за то, чтобы Украина стала членом ЕС, выступало большинство — 55% — опрошенных европейцев. Согласно опросу 2017 г., наибольшую поддержку идея вступления Украины в ЕС получила в Литве и Польше (68% и 67% соответственно), наименьшую — в Нидерландах (27%). Уровень поддержки во Франции, Германии и Великобритании — менее половины опрошенных. "Те, кто выступает против вступления Украины в ЕС, аргументируют это разными причинами. Треть опрошенных считает, что ЕС на данном этапе своего развития не может позволить себе дальнейшее расширение. И столько же (31%) считают, что принятие Украины спровоцирует экономические проблемы в Евросоюзе", — отмечено в пресс-релизе. 40% тех, кто поддерживает вступление Украины в ЕС, считают главным аргументом то, что Украина является частью Европы. А 34% сторонников вступления подчеркивают, что этот шаг поможет усилить демократию в Украине. Что касается вступления Украины в НАТО, здесь картина иная. Почти в каждой стране, где проводилось исследование, большинство выступает за то, чтобы принять Украину в члены Североатлантического альянса. "Даже во Франции и Нидерландах за это выступают 49%, в других странах уровень поддержки больше. В Литве и Польше он достигает 72% и 76% соответственно", — говорится в пресс-релизе. Главным аргументом в пользу интеграции Украины в НАТО европейцы считают ее противостояние с Россией (40% от числа тех, кто поддерживает вступление). Кроме того, 28% считают, что вступление Украины в НАТО усилит способность Европы сопротивляться российской агрессии. Комментируя результаты опроса, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что Украина, по сути, выигрывает: "Если бы это были выборы, то 48-58% — это победа. 58% процентов поддержки вступления Украины в НАТО показывают, что европейцы чувствуют угрозу России для своей страны и мыслят стратегически. Они понимают, что их безопасность повысится со вступлением Украины в Альянс". В свою очередь, министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что есть определенные фобии, которые мешают европейцам сформировать единую позицию. "Они не слишком оптимистично настроены относительно своего будущего. Если посмотреть на Украину — наоборот, 75% украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство из этих людей никогда не были в Европе, они идеализируют ее, это для них в определенной степени миф — что Европа это только качество жизни. Но это и ответственность, и определенные европейские проблемы ", — сказал он. Исполнительный директор Совета по финансовому контролю и управления для Пуэрто-Рико Наталья Яресько считает, что из этих результатов не следует делать окончательного вывода относительно мнения европейцев об Украине. "В этих результатах есть много элементов усталости от расширения самого ЕС. Конечно, есть вещи, которые мы должны изменить и есть задача для нашего дипломатического корпуса. Но мы не должны сразу приходить к выводу, что отношение к Украине ухудшается", — сказала она. Экс-президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский отметил, что "такое изменение восприятия украинского вектора развития связано с общими настроениями в Европе, а не с Украиной как таковой". Инф. delo.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.