В плохую погоду память работает лучше

Люди лучше помнят обстановку в унылые, серые, дождливые дни гораздо лучше погожих и солнечных летних.

К такому выводу пришли ученые из Университета Нового Уэльса, проводившие исследование о влиянии внешних факторов на способности человека запоминать мелкие детали, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В рамках исследования ученые разместили 10 в одном из магазинов 10 ярких деталей, выбивающихся из общей обстановки, и опрашивали людей на выходе.

Согласно результатам, представленным группой под руководством Джозефа Фагаса, в холодные, ветреные и дождливые дни внимательность возрастает в 3 раза по сравнению с летними ясными днями, особенно если сопровождать прогулку классической музыкой.

Кроме того, в плохую погоду респонденты показали меньшую склонность к ложным воспоминаниям, когда люди помнят то, чего нет.

sportzal.com