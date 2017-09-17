  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В плохую погоду память работает лучше
    Опубликовано: 2017-09-17 15:44:28
    Люди лучше помнят обстановку в унылые, серые, дождливые дни гораздо лучше погожих и солнечных летних.

    К такому выводу пришли ученые из Университета Нового Уэльса, проводившие исследование о влиянии внешних факторов на способности человека запоминать мелкие детали, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В рамках исследования ученые разместили 10 в одном из магазинов 10 ярких деталей, выбивающихся из общей обстановки, и опрашивали людей на выходе.

    Согласно результатам, представленным группой под руководством Джозефа Фагаса, в холодные, ветреные и дождливые дни внимательность возрастает в 3 раза по сравнению с летними ясными днями, особенно если сопровождать прогулку классической музыкой.

    Кроме того, в плохую погоду респонденты показали меньшую склонность к ложным воспоминаниям, когда люди помнят то, чего нет.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.