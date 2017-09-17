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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему миллионам американцев трудно получать удовольствие от жизни
    Опубликовано: 2017-09-17 14:04:27

    Американцы не только самые толстые на Земле представители западного мира. Они еще и более всех подвержены депрессии. Может ли объем талии влиять на состояние психики? По данным исследования, проведенного Национальным институтом психического здоровья, каждый шестой взрослый американец в какой-то момент своей жизни перенесет тяжелую депрессию.

    В течение прошлого года каждый 15−й американец, то есть 13 млн человек, перенес тяжелую депрессию, длившуюся в среднем 4 месяца.

    Это оказалось тяжелым бременем для американской экономики, производственные потери составили 44 млрд долларов (26 млрд фунтов стерлингов). По данным другого исследования, проведенного Институтом здравоохранения Гейзингера, потери из-за других заболеваний составили только 13 млрд долл.

    Оба исследования опубликованы в «Журнале Американской медицинской ассоциации». Исследователи из Института психического здоровья обнаружили, что лишь половина из тех, кто страдал депрессией в прошлом году, лечились, и только 50% обратившихся за помощью получили адекватное лечение. Исследование основано на интервью с 9000 человек, живущих в разных штатах.

    Исследователи установили, что депрессия случается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. Это перекликается с выводами исследования, проведенного в 2001 году в пяти европейских странах. Тогда исследование показало, что подверженность депрессии в разных местах различна: в Ливерпуле, где показатель составил 17,1%, она в шесть раз выше, чем в находящемся на севере Испании Сантандере (2,6%)

    Европейское исследование, опубликованное в британском British Journal of Psychiatry, дает представление об уровне депрессии на тот момент, когда оно проводилось. Различия были очень большими у женщин и совсем небольшими у мужчин. Автор исследования, профессор Кристофер Доурик, заявил: «Это во многом связано с уровнем социальной поддержки, которую получают женщины. По-видимому, важным фактором является наличие в их окружении людей, к которым можно обратиться в трудную минуту».

    Он добавил: «В Сантандере, по сравнению с Ливерпулем, семьи намного больше и крепче, поэтому уровень социальной поддержки выше».

    Американские исследователи из Института здравоохранения установили, что менее 30% людей, страдающих депрессией, принимали антидепрессанты, и пришли к выводу, что «есть эффективные возможности улучшить производственные результаты, связанные с депрессией у работников». Однако это исследование финансировала компания Eli Lilly, производящая Prozac.

    Профессор Доурик заявил: «Многие в системе заинтересованы в том, чтобы людям чаще ставился диагноз „депрессия“, в том числе – фармацевтические компании. По-моему, вопрос о том, идет ли это на пользу пациентам, остается открытым».

    medicus.ru

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