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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сильная головная боль: обратите внимание на эти симптомы
    Опубликовано: 2017-09-16 21:24:48
    Гистаминовая головная боль — это сильная приступообразная головная боль с периодическими рецидивами. Это состояние может длиться долгие недели и даже месяцы. Обычно, после приступа начинается ремиссия, которая длится несколько месяцев или лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
     
    Гистаминовая головная боль настолько ужасна, что одна из пациенток сравнила ее с прохождением через роды 100 раз без анестезии. Тем не менее, это заболевание встречается очень редко, и в 90% случаях страдают мужчины, рассказал доктор Брайен Кросберг (Brian Grosberg), директор из Центра головной боли в Бронксе, Нью-Йорк.

    Если у человека долго и очень сильно болит голова, ему следует определить, не является ли его состояние гистаминовой головной болью, а не мигренью или головной болью напряжения. При этом заболевании у человека всегда болит лишь половина головы, и стороны никогда не меняются. Гистаминовые боли можно разделить на две формы: эпизодические и хронические. Хроническая форма заболевания встречается чаще, и при этом голова болит каждый день. Эпизодические головные боли случаются бессистемно, и часто связаны со стрессом. Среди симптомов гистаминовых головных болей выделяют следующие:

    • мучительная головная боль в глазу или вокруг него;
    • боль с одной стороны головы;
    • чрезмерное слезоотделение;
    • покраснение болезненного глаза;
    • забитый нос или насморк со стороны пораженной части головы;
    • отвисание века;
    • сужение зрачка.

    В то время как страдающие мигренями предпочитают отдых в темных помещениях, чтобы справиться с болью, люди с гистаминовой головной болью зачастую возбуждены и беспокойны.

    Стимулировать появление головной боли может стресс, курение и употребление алкоголя. В случае подозрения наличия заболевания, следует обратиться к врачу. В таком случае опции для борьбы с болезнью, которые обычно предлагает врач, включают:

    • блокатор кальциевых каналов как превентивная мера;
    • суматриптан в форме спрея или таблетки;
    • кислородная терапия;
    • стероиды.

    sportzal.com

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