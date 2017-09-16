Если у человека долго и очень сильно болит голова, ему следует определить, не является ли его состояние гистаминовой головной болью, а не мигренью или головной болью напряжения. При этом заболевании у человека всегда болит лишь половина головы, и стороны никогда не меняются. Гистаминовые боли можно разделить на две формы: эпизодические и хронические. Хроническая форма заболевания встречается чаще, и при этом голова болит каждый день. Эпизодические головные боли случаются бессистемно, и часто связаны со стрессом. Среди симптомов гистаминовых головных болей выделяют следующие:
- мучительная головная боль в глазу или вокруг него;
- боль с одной стороны головы;
- чрезмерное слезоотделение;
- покраснение болезненного глаза;
- забитый нос или насморк со стороны пораженной части головы;
- отвисание века;
- сужение зрачка.
В то время как страдающие мигренями предпочитают отдых в темных помещениях, чтобы справиться с болью, люди с гистаминовой головной болью зачастую возбуждены и беспокойны.
Стимулировать появление головной боли может стресс, курение и употребление алкоголя. В случае подозрения наличия заболевания, следует обратиться к врачу. В таком случае опции для борьбы с болезнью, которые обычно предлагает врач, включают:
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блокатор кальциевых каналов как превентивная мера;
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суматриптан в форме спрея или таблетки;
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кислородная терапия;
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стероиды.