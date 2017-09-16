Осиная талия: советы

Цель — добиться того, чтобы ваша талия стала тонкой, чувственной и соблазнительной.

Постарайтесь исключить из вашего рациона шоколад и пудинги, пейте побольше воды и ешьте свежие фрукты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Завтраки (выберите один из предлагаемых вариантов): а) половина дыни среднего размера, 100 г домашнего сыра; б) 25 г не подслащенных хлопьев, одно яблоко.

Обеды (выберите один из предлагаемых вариантов): а) половина дыни среднего размера, 150 г рыбы, приготовленной на гриле, брокколи, капуста; б) два ломтика хлеба из муки грубого помола, салат из некалорийных овощей, 50 г курицы (без кожи), 35 г низкокалорийного сыра.

Ужины (выберите один из предлагаемых вариантов): а) 125 г нежирного стейка, приготовленного на гриле, 50 г гороха, запеченные помидоры; б) 75 г любого холодного мяса, большая порция смешанного салата; в) 125 г свиной отбивной, приготовленной на гриле, большая порция смешанного салата.

Упражнения: Лучше всего вам помогут танцы, особенно хороштвист. Кроме того, рекомендую вам следующее упражнение. Встаньте, ноги наширине плеч, руки положите на затылок. Из этого положения наклонитесь вперед,сильно повернув туловище в сторону, и коснитесь правым локтем левого колена.Выпрямитесь и опять наклонитесь, коснувшись левым локтем правого колена.Повторите упражнение 10 раз.

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