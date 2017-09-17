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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Испанцы чаще страдают депрессиями, чем другие этнические группы
    Опубликовано: 2017-09-17 10:44:56

    У испаноязычных американцев чаще диагностируется депрессия, чем у европейских или афроамериканцев, согласно американским исследованиям, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Предшествующие исследования показали, что афроамериканцы имели более высокие показатели шизофрении и более низкие показатели депрессии, чем европейские американцы. Предположили, что эти результаты могли быть истинными и для испанцев. Ввиду недостаточной информации по этому вопросу.


    Исходя из этого, Dr Shula Minsky из the University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Piscataway, и коллеги исследовали психическое здоровье испанцев по нескольким критериям: симптомов, клиники и диагноза заболевания, в сравнении с афро- и европейскими американцами.


    Ученые рассмотрели данные относительно 19219 пациентов, посещающих медицинский центр здоровья в течение восьми месяцев. Результаты многочисленных тестов показали, что афроамериканцы более склонны к развитию острых психозов (главным образом шизофрении), чем остальные группы.
    Однако испаноговорящие мужчины и женщины имеют большую вероятность развития депрессии. У испанцев выявлен более высокий совокупный уровень психотических симптомов.
    Исследователи говорят, что в будущем необходимо определить причину для таких систематических различий. Но не исключают возможное влияние на исследования трудностей точного применения диагностических критериев к испаноязычным группам, предубеждениям клиницистов

    medicus.ru

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