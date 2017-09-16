Hашли точный метод диагностики депрессии

Депрессия отражается не только на здоровье и самочувствии людей, она еще и изменяет работу их мозга. На основе новых данных ученые из университета Тель-Авива (Tel Aviv University — TAU) намерены создать безошибочный тест для обнаружения этого психического расстройства.

Депрессия ухудшает не только память, способность к обучению и концентрацию внимания, она еще и влияет на зрение человека.

Конечно, дело вовсе не в глазах, которые являются всего лишь инструментом восприятия окружающего пространства. Депрессия заставляет мозг по-другому обрабатывать получаемую информацию.

Чтобы убедиться в этом, команда специалистов под руководством доктора Ури Полата (Uri Polat) обследовала 32 пациента с клинической формой депрессии (в качестве контрольной группы выступили 27 здоровых людей).

Всех участников попросили пройти особый компьютерный тест (в частности, рассказать, что они видят на картинке). В ходе опроса выяснилось, что больные «не видят» некоторые части изображения: им они кажутся либо очень тусклыми, либо вовсе отсутствующими.

Если ранее врачи могли лишь косвенно судить о том, что у того или иного пациента психическое расстройство влияет на распознавание объектов (и когнитивные способности в целом), то сейчас перед ними неоспоримое доказательство этого факта.

«Наше открытие показывает, что в будущем, изучая восприятие человека, мы сможем диагностировать депрессию, а также контролировать процесс лечения антидепрессантами», — заявляет в пресс-релизе TAU Полат.

Прежние тесты могли давать неоднозначные или даже ошибочные результаты. Теперь же вероятность постановки неверного диагноза становится ничтожной. Кроме того, у врачей появится возможность оперативно контролировать выздоровление пациентов (ранее на получение ответа уходило до полутора месяцев, теперь же выводы можно будет делать в течение нескольких дней).

sportzal.com