Что такое менструация Опубликовано: Менструация – самый главный физиологический процесс, свойственный женскому организму. Это не просто ежемесячное явление, зачастую сопровождающееся болью и плохим самочувствием, а показатель того, что женщина способна выполнить свое природное предназначение – стать матерью. Вряд ли можно переоценить важность этого процесса, потому что на нем, можно сказать, основано само существование жизни, воспроизведение рода человеческого. Поэтому сексуальная неграмотность части женского населения, невнимательное отношение к нарушениям менструального цикла является серьезной проблемой даже в наши дни.







Наверное, каждая мама в состоянии объяснить повзрослевшей дочке, как пользоваться прокладками в период менструации, но далеко не каждая способна грамотно растолковать, почему в женском организме происходит этот процесс, что служит его причиной, как он протекает. Многие женщины вообще уклоняются от подобных разговоров, забывая о том, что однажды девочки вырастут, тоже станут матерями и им, возможно, придется столкнуться с теми же вопросами. И, к сожалению, нередко в семьях на такие разговоры наложено столь жесткое табу, что девочка, впервые увидев на своих трусиках пятна крови, попросту боится признаться в этом маме. Это может стать не только причиной появления в раннем возрасте гинекологических заболеваний, приводящих к бесплодию, но и грубейшим ударом по детской психике.







Появление у девочки менструации – первый признак того, что в ее организме начался процесс полового созревания. Как правило, этот процесс протекает одновременно и взаимосвязанно с физическим развитием. Иными словами, начало менструации, рост молочных желез, лобковых и подмышечных волос идет параллельно с округлением бедер, расширением таза и прочими изменениями фигуры. Эти признаки указывают на то, что девочка начала превращаться в девушку. Половое созревание длится примерно 5-6 лет, и за этот промежуток времени в организме происходят кардинальные изменения. В яичниках каждой женщины от рождения «заложены» по 100-150 тысяч незрелых яйцеклеток. Когда начинается процесс полового созревания, мозг посылает в яичники сигнал, который заставляет одну из яйцеклеток созревать. Один из яичников, в свою очередь, отправляет гормональный сигнал в матку, и она начинает подготавливать слизистую оболочку к грядущим изменениям: толщина слизистой увеличивается с 1 до 10 мм, в ней образуется множество кровеносных и лимфатических сосудов и желез. Матка становится мягкой и сочной, то есть готовой стать вместилищем для зачатого ребенка.



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