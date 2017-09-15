Обладательницы этих качеств рискуют не выйти замуж

Хотя женщине эти качества могут казаться положительными, мужчина, если найдет их у нее, наверняка решит, что это не будущая бабушка его внуков.

Готовность идти на край света. В голове любого мужчины, только если он не сиамский близнец (в этом случае — в двух головах), однажды возникает мысль: а не бросить ли все и не пойти ли водить трамвай. Или: уехать на Таити рисовать туземцев. Иногда мы даже имеем глупость делиться этими мыслями с нашими подругами. Наивные кандидатки в жены считают, что в ответ на это надо радостно пропищать: «Что бы ты ни решил, мой милый, я с тобой!» Это неправильный ответ!!!

То есть, конечно, приятно знать, что есть на свете девушки, готовые ради нас отринуть комфорт и попрать здравый смысл. Но женимся мы обычно не на них. А на особах практичных и лишенных иллюзий, отвечающих: «Ты что, сума сошел?! А на что мы будем жить?» Связывать жизнь логичнее с женщиной, которая пусть мыслит и приземленно, зато сама не сбежит из дома с рисовальщиком риса, поддавшись минутному порыву.

Сексуальная покорность. Мы вовсе не мечтаем взять в жены ростовую куклу, умеющую лепить пельмени. Готовность женщины заниматься сексом в любое время суток и в любом состоянии — тревожный знак. Секс должен происходить по взаимному желанию, только в этом случае им можно будет заниматься годами.

А если партнерша ныряет в омут страсти лишь по принуждению и с соответствующим выражением на лице — она не задержится в нашей жизни надолго. Если женщина не может сказать «нет» в ответ на неудобное предложение, если секс для нее обязанность (пусть даже приятная) — значит, ей плевать на собственные чувства. Встречаться с такой весело, жить в браке — невозможно. Ведь брак предполагает в первую очередь взаимное уважение.

Тотальное доверие. Хуже всепоглощающей ревности может быть только ее полнейшее отсутствие. Если суженый говорит, что собирается встретиться со своей бывшей, «потому что последний раз видел ее сто лет назад, еще в стриптиз-клубе, когда она там работала», — то отвечать ему «решай сам» не стоит. Даже многозначительно протирая при этом ножи. Женщина, на которой можно жениться, должна уметь отстоять свое счастье. Она не будет таить обиду, мстить, тихо терпеть, но главное — не будет смотреть на проблему сквозь пальцы. Потому что тотального доверия на самом деле не существует — это красивый эвфемизм для равнодушия, недопустимого между супругами.

Вечное недовольство. Если нытье заменяет женщине все остальное — поиски работы, тягу к самосовершенствованию — это верный признак того, что брать ее замуж не стоит. Причем опасно недовольство не только мужчиной, но и собой. Мы готовы обеспечивать вам поддержку и подставлять плечо. Но взобраться на это плечо вы должны самостоятельно. А если вы только и делаете, что жалуетесь на жизнь, начальников, маму, подруг, не делая попыток что-то поменять, — у нас с вами ничего не выйдет. Потому что быть мужем — это еще ладно, но совмещать это с обязанностями кризис-менеджера вряд ли кто-то захочет.

Если вы сами не знаете, что именно может доставить вам наслаждение, то как вы собираетесь обучить этому мужчину?

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