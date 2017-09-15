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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жиры животного происхождения увеличивают риск развития рака груди.
    Опубликовано: 2017-09-15 17:24:50

    По сообщениям исследователей, женщины в возрасте 20, 30, 40 лет, употребляющие мясо и жирные молочные продукты, например сыр, мороженое и сливочное масло в большом количестве, возможно, увеличивают риск развития рака груди.

    Эти исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute и дали еще один стимул женщинам избегать жирной пищи и употреблять свежие фрукты, овощи и злаки.

    Сравнив две группы женщин, ученые выяснили, что у группы женщин с высоким уровнем потребления жиров риск развития рака груди на 33% больше, чем у группы с низким уровнем. Женщины в группе высокого риска употребляют примерно 23% калорий из жиров животного происхождения, в то время как в группе низкого риска всего 12%.
    Жиры растительного происхождения не влияют на развитие рака груди.

    medicus.ru

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