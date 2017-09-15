Жиры животного происхождения увеличивают риск развития рака груди. Опубликовано: По сообщениям исследователей, женщины в возрасте 20, 30, 40 лет, употребляющие мясо и жирные молочные продукты, например сыр, мороженое и сливочное масло в большом количестве, возможно, увеличивают риск развития рака груди.



Эти исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute и дали еще один стимул женщинам избегать жирной пищи и употреблять свежие фрукты, овощи и злаки.



Сравнив две группы женщин, ученые выяснили, что у группы женщин с высоким уровнем потребления жиров риск развития рака груди на 33% больше, чем у группы с низким уровнем. Женщины в группе высокого риска употребляют примерно 23% калорий из жиров животного происхождения, в то время как в группе низкого риска всего 12%.

Жиры растительного происхождения не влияют на развитие рака груди.

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