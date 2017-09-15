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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрпошта прибирає межі між містом та передмістям: відправлення до околиць Києва, Дніпра та Харкова подешевшали до 50 %
    Опубликовано: 2017-09-15 15:44:55

    З 15 вересня Укрпошта розширила тарифні зони Києва, Дніпра та Харкова, внаслідок чого для понад 100 поштових відділень передмість діятиме тариф доставки «в межах обласного центру», без стягнення доплати «за доставку в село», як це відбувалось раніше.
    Все більше містян обирають оселитись у передмісті. Зважаючи на  побажання клієнтів, фахівці компанії розширили межі тарифних зон і приєднали  до столиці та двох найбільших обласних центрів їхні передмістя в розрахунку тарифів. Таке рішення забезпечить мешканцям передмість надання послуг «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Експрес» за єдиним із мешканцями міста тарифом та знизить вартість доставки подекуди до 50 %.

    Наприклад, раніше вартість відправлення «Укрпошта Експрес» масою 250г з Києва до Вишгорода складалась з вартості відправки за тарифом у межах області – 15 грн, а також з доплати за доставку в село – 9 грн (загалом 24 грн). Після впровадження змін вартість буде знижено до рівня тарифу відправки масою 250 г у межах міста, а отже, становитиме 12 грн, без будь-яких доплат.

    «Таке рішення – націлене на залучення клієнтів, які мешкають неподалік від великих міст. Тепер вони без зайвих клопотів і за вигіднішим тарифом зможуть користуватися послугами відділень зв’язку неподалік від дому. Для Укрпошти – це цілком логічний  наступний крок у наших планах ставати максимально зручними для клієнтів», – зазначив перший заступник генерального директора ПАТ «Укрпошта» Олександр Перцовський.

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