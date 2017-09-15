Порошенко: в сентябре начнутся переговоры по миротворческой миссии ООН в Донбассе Опубликовано: Введение миротворческой миссии ООН на территории Донбасса будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и в "нормандском формате". Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает УНН.

"Различные формы присутствия ООН под эгидой Совета Безопасности для нас очень важны. У нас есть механизм прямых переговоров - "нормандский формат", я не думаю, что у нас есть другой эффективный механизм. Но буду счастлив, если мы запустим это обсуждение на следующей неделе в Нью-Йорке, по поводу миротворцев ООН, и миротворцы по всей территории оккупированного Донбасса будут также пунктом обсуждения в "нормандском формате"", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко считает, что введение на Донбасс миротворцев ООН не является панацеей, а одним из инструментов принесения мира в Украину. Настя Рокицкая Источник: УНН

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